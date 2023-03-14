Как банковский кризис в США может отразиться на Казахстане, рассказал аналитик

Кризис. Иллюстративное фото: freepik.com

В США в первую неделю марта 2023 года возникли сложности в банковской сфере. О том, насколько это опасно для Казахстана и ожидается ли кризис как в 2008 году, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно сообщению Telegram-канала НурФин, один из крупнейших банков Кремниевой (Силиконовой) долины Silicon Valley Bank (SVB), который совсем недавно оценивался в 40 млрд долларов США и был одним из крупных кредиторов технологических стартапов, был объявлен банкротом.

Позже последовали новости о закрытии криптобанка Silvergate и нью-йоркского Signature Bank. А торги на фондовой бирже в понедельник привели к падению акций некоторых региональных американских банков: потери составили от 30% до 75%.

Позже с заявлением выступил президент США Джо Байден, в котором он указывал, что финансовая система остается устойчивой, а деньги вкладчиков в безопасности.

О том, могут ли текущие события стать началом второго "кризиса 2008 года" и как это отразиться на Казахстане, рассказал аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев.

Монеты и кубики. Иллюстративное фото: freepik.com

Сходства и различия с 2008 годом

Согласно мнению аналитика, на текущий момент каждый из закрывшихся банков имел разные причины, но их объединяла общая тенденция – рост процентных ставок в США.

Так, они выросли с около нулевых уровней в 2022 году и до 4,5-4,75% на данный момент, что негативно сказывается на ссудных портфелях банков, и особенно тех, кто подобных событий не ожидал.

"Это чем-то похоже на 2008 год, когда все думали, что рынки продолжат расти, ставки не повысятся так сильно и все будет прекрасно.

Поэтому сходство с Lehman Brothers (один из крупнейших банков США, первым обанкротился в 2008 году, послужив началом кризиса – примечание редактора) на начало текущего банковского кризиса есть, особенно учитывая заявления, что банки спасать не будут", – отмечает Андрей Чеботарев.

Однако он также указывает, что прошлый кризис, когда из-за падения Lehman Brothers и другие банки столкнулись с нехваткой ликвидности, дал опыт властям США. Поэтому они постараются решить ситуацию, одновременно не спасая банки, но и не допуская массового банкротства.

Костяшки домино. Иллюстративное фото: freepik.com

Чем это грозит Казахстану

Как указывает аналитик, пока Казахстан эта ситуация никак не затрагивает, так как она является внутренней проблемой США.

При этом в 2008 году почти такие же события привели к мировому экономическому кризису, и хоть сейчас также есть некие предпосылки, указывающие на схожий сценарий, все же с учетом предыдущего опыта, согласно его мнению, мы не увидим роста количества обанкротившихся банков.

"Но если это все-таки произойдет, то мы можем увидеть в Казахстане подорожание доллара и банковский кризис ликвидности.

В то же время для нас последствия могут оказаться гораздо проще, чем в 2008 году, так как мы уже не так сильно зависимы от иностранной ликвидности. Наши банки будут меньше подвержены влиянию кризиса, который все же затронет весь мир.

И если США не удастся справиться с проблемами, то, скорее всего, наступит рецессия. Соответственно, тогда и мы будем получать меньше денег от продажи нефти, от международной торговли и испытывать подобные негативные последствия", – считает Андрей Чеботарев.

Отличия с кризисом 2008 года в Казахстане

Как указывает аналитик, на текущий момент банки в Казахстане имеют хорошие показатели ликвидности и выполняют пруденциальные нормативы. При этом они стали менее уязвимыми, чем в 2008 году.

График. Иллюстративное фото: freepik.com

"Почему в 2008 году кризис стал шоком для нашей банковской системы? А потому что раньше наши банки брали короткие деньги (краткосрочные займы) в иностранной валюте на Западе и размещали их здесь в длинную (долгосрочные займы) уже в тенге.

Из-за этого и возникли проблемы, когда западные кредиторы потребовали вернуть эти деньги во время кризиса.

Ну а сейчас банки научились избегать подобных ошибок. Поэтому мы теперь меньше зависим от иностранных денег.

Но все же Казахстан может пострадать, если текущий банковский кризис в США станет мировой проблемой и приведет к глобальной рецессии с соответствующими последствиями", – считает аналитик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012759-kak-bankovskiy-krizis-v-ssha-mozhet-otrazitsya-na-kazahstane-rasskazal-analitik/