Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75 процента

Национальный банк Казахстана. Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта, сообщается на официальном сайте Нацбанка РК.

Как объяснили в Нацбанке, решение принято в условиях соответствия фактической инфляции прогнозам Национального Банка.

"Динамика внутренних и внешних инфляционных процессов, а также траектория экономического роста складываются в соответствии с базовым сценарием прогноза.

Месячная инфляция плавно замедляется при одновременном ее превышении своих среднегодовых значений. Баланс рисков инфляции остается смещенным в пользу проинфляционных рисков при высокой устойчивой части инфляции и ускорившихся инфляционных ожиданиях", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику.

"Сохраняющиеся риски требуют поддержания базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени", - подчеркнули в Нацбанке.

Уровень инфляции в Казахстане

Месячная динамика инфляции третий месяц подряд демонстрирует замедление, составив 1,2% в декабре 2022 года. Однако, несмотря на снижение, она все еще остается высокой, существенно превышая среднегодовые значения.

В составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены на продовольственные и непродовольственные товары. Инфляция платных услуг осталась неизменной при снижении стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленном росте цен на регулируемые услуги.

Что такое базовая ставка

Согласно информации с официального сайта НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, ранее председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов в ответе не депутатский запрос мажилисменов объяснил, почему пока не стоит снижать базовую ставку.

Пирматов заявил, что Нацбанк придерживается жесткой денежно-кредитной политики в стране и в ближайшее время смягчать ее не планирует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010731-natsbank-sohranil-bazovuyu-stavku-na-urovne-1675/