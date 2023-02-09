Ослабнет ли тенге в ближайшем будущем, ответили эксперты

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала февраля казахстанская валюта заметно укрепилась по отношению к доллару, рублю и евро. Однако, согласно пронозам, эта ситуация долго не продлится, и в ближайший год тенге может сильно ослабнуть. Мнением экспертов по поводу экономической ситуации в стране поделилась Ассоциация финансистов Казахстана.

Тенге в последние дни испытывает заметный подъем. Стоимость доллара на бирже опустилась до 452 тенге. Это минимальный показатель за последние семь месяцев.

Евро также сильно "просел", еще недавно он стоил больше 500 тенге, а теперь не доходит и до 490 тенге. Укрепляется казахстанская валюта и к российскому рублю, на момент написания статьи его официальный курс составлял 6,36 тенге.

Тем не менее, как считают эксперты, это укрепление тенге не будет продолжительным и, вероятно, носит сезонный характер. По их прогнозам курс доллара уже к марту вырастет до 460 тенге.

Согласно среднесрочным ожиданиям, через год американская валюта уже будет стоить около 482,2 тенге. Стоит отметить, что месяц назад прогноз был более пессимистичным – 491,8 тенге.

Ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается роста цен в стране, то через 12 месяцев эксперты ожидают его замедления до 13,3%. Сейчас инфляция в стране составляет 20,7%.

Стоит отметить, что в месячной динамике инфляция замедляется, это также должно повлиять и на решение Национального банка РК по поводу базовой ставки.

Эксперты практически единогласно считают, что ее повышения 24 февраля ждать не стоит – она останется на уровне 16,75%. Но через год они прогнозируют снижение базовой ставки до 13,5%.

Ожидания экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Что касается экономического развития страны, то здесь эксперты улучшили свои прогнозы – рост ВВП через год составит 3,7%. Этому поспособствуют будущее смягчение денежно-кредитной политики, снижение темпов инфляции и рост цен на нефть.

Впрочем, важно понимать, что все эти прогнозы могут и не сбыться. Их нельзя использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности, однако они могут помочь активным участникам финансового рынка лучше разбираться в экономической ситуации в мире и в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008760-oslabnet-li-tenge-v-blizhayshem-buduschem-otvetili-eksperty/