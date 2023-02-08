Тенге внезапно укрепился по отношению к доллару и евро

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанский тенге уже несколько дней подряд укрепляет свои позиции. За это время заметно снизилась стоимость как доллара, так и евро. О том, какой сейчас в стране курс валют, читайте в материале NUR.KZ.

Февраль 2023 года для казахстанской валюты начался не самым лучшим образом. Стоимость всех трех популярных среди казахстанцев иностранных валют (доллар, евро и рубль) начала показывать заметный рост.

Особенно отличилась европейская валюта, которая всего за два дня (2 и 3 февраля) подорожала сразу более чем на 7 тенге – до 505,77 тенге за один евро. Доллар к этому моменту стоил 459,9 тенге, а рубль – 6,57 тенге.

Однако такая ситуация продолжалась недолго, после чего казахстанская валюта начала внезапно укрепляться. За последние пять дней евро потерял все свои "завоеванные" позиции, и уже 4 февраля его курс "просел" на 4,47 тенге, а 7 февраля – сразу на 8,49 тенге.

Согласно официальному курсу валют Национального банка РК, падение евро продолжается, и к 8 февраля его стоимость снизилась еще на 3,38 тенге. Таким образом, всего за несколько дней европейская валюта ослабла сразу на 16,34 пункта – до 489,43 тенге за один евро.

Курс доллара также снижается – за пять дней его официальный курс опустился на 3,89 пункта – до 456,98 тенге. Это минимальное значение с июня 2022 года. Напомним, еще в декабре официальный курс доллара превышал 470 тенге.

Не осталась в стороне и российская валюта, но здесь наблюдается более плавное снижение ее стоимости. С 3 по 8 февраля тенге укрепился лишь на 0,12 пункта – до 6,45 тенге за рубль.

Укрепление казахстанской валюты оказалось неожиданным. Может даже показаться, что объективных причин для этого не было. Например, одновременно с укреплением валюты в мире падали цены на нефть, которая традиционно сильно влияла на курс тенге.

Впрочем, как отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, ее стоимость после шести сессий непрерывного снижения начала расти. Более того, предполагается, что нефтяные котировки в 2023 году могут подняться выше 100 долларов за баррель, что в теории должно положительно сказаться и на курсе тенге.

Помимо дорожающей нефти на укрепление тенге также могли повлиять подготовка экспортеров к квартальному налоговому периоду и конвертация трансфертов из Нацфонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2008484-tenge-vnezapno-ukrepilsya-po-otnosheniyu-k-dollaru-i-evro/