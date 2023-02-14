Почти в 1,5 раза больше ожидаемого пополнилась казна Казахстана в январе

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев на заседании кабмина представил показатели исполнения государственных финансов с начала текущего года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что в государственный бюджет доходов поступило порядка 1,5 трлн тенге, или план исполнен на 144%.

"В республиканский бюджет доходов поступило 1,1 трлн тенге, или план исполнен на 139%. План по доходам перевыполнен на 310 млрд тенге, из них налоги – на 302 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по КПН, НДС и ЭТП на сырую нефть. Факторами перевыполнения плана по НДС являются увеличение, в том числе оборотов, по реализации товаров, работ и услуг. Перевыполнение плана по ЭТП на сырую нефть в основном связано с ослаблением курса тенге к доллару на 6,6%", – пояснил министр.

Между тем, по его данным, доходы местных бюджетов исполнены на 160% и составили 394 млрд тенге.

План перевыполнен на 148 млрд тенге, из них по налогам – на 131 млрд тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах.

"Расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского – на 94,7%, местных бюджетов – на 96,3%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. Неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге – экономия. Не освоено – 71 млрд тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития", – добавил глава Минфина.

Основные причины неосвоения:

отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа;

длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм);

несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;

длительное проведение конкурсных процедур.

"Расходы местных бюджетов составили 423 млрд тенге.

Не исполнено – 16 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 1,2 трлн тенге. На 1 февраля, согласно утвержденному плану финансирования, объем выделенных целевых трансфертов составил 10,2 млрд тенге, которые освоены на 98,5%. Не освоено – 150 млн тенге", – резюмировал Жамаубаев.

Ранее глава кабмина Алихан Смаилов высказался о дефиците бюджета Казахстана и обслуживании госдолга. В этом году, по его словам, дефицит бюджета составит 2,7% к ВВП, или 3,2 трлн тенге. С учетом необходимости погашения ранее привлеченных займов потребность в заимствовании составит 5,7 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009285-pochti-v-15-raza-bolshe-ozhidaemogo-popolnilas-kazna-kazahstana-v-yanvare/