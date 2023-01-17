Как разнятся зарплаты в Казахстане в зависимости от пола

Монеты и кубики. Иллюстративное фото: Fokusiert/Getty Images

Заработная плата "среднего" казахстанца в ряду трудящихся мужского пола в 2022 году была почти на 10% больше, чем среди женского. В каких отраслях и регионах женщины все-таки зарабатывают больше, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, медианный размер заработной платы в Казахстане в 2022 году составил 204 149 тенге.

Напомним, что это доход казахстанца, находящегося в центре условного ряда трудящихся, выстроенных по размерам начисленной заработной платы. То есть одна половина работников получает меньше этой суммы, а другая – больше.

При этом не учитываются оклады в малых предприятиях, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Зарплата среднего звена в ряду трудящихся мужского пола между тем составила 214 189 тенге, что на 8,8% больше, чем среди женщин, "центральная" из которых заработала 196 946 тенге.

Разрыв между доходами двух гендерных групп может быть более значительным в зависимости от экономической деятельности и региона страны.

В каких сферах мужчины зарабатывают больше женщин

Самый большой разрыв между медианными зарплатами мужчин и женщин наблюдается в сфере финансовой и страховой деятельности. "Средний" работник мужского пола здесь заработал 378 732 тенге, а женского – 282 381 тенге.

Далее идет сфера услуг по проживанию и питанию. Медианная зарплата среди работающих в ней мужчин составила 202 596 тенге, а женщин – 158 094 тенге.

Ожидаемо в тройку видов экономической деятельности, где зарплаты среди трудящихся мужского пола больше, чем среди женского, вошла промышленность. В ряду первых медиана составила 279 127 тенге, вторых – 218 630 тенге соответственно.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом в Казахстане есть виды экономической деятельности, где зарплаты мужчин ниже. Например, область административного и вспомогательного обслуживания – медианная зарплата среди представителей мужского пола здесь составила 133 525 тенге, а женского – 163 577 тенге.

В этот список также входят следующие сферы:

искусство, развлечения и отдых – 122 192 против 140 328 тенге ;

против ; профессиональная, научная и техническая деятельность – 229 701 против 261 628 тенге ;

против ; образование – 178 430 против 196 807 тенге ;

против ; информация и связь – 253 692 против 256 685 тенге ;

против ; здравоохранение и социальные услуги – 193 529 против 194 957 тенге.

В каких регионах мужчины зарабатывают меньше женщин

Между тем 14 казахстанских областей, без учета образовавшихся в середине 2022 года, разделились пополам, где медианная зарплата среди мужчин больше и меньше женской.

Так, зарплата "среднего" работника мужского пола меньше, чем среди женского, в следующих областях:

Кызылординская – 171 448 против 195 476 тенге ;

против ; Жамбылская – 168 274 против 184 592 тенге ;

против ; Алматинская – 169 013 против 184 010 тенге ;

против ; Северо-Казахстанская – 163 741 против 177 519 тенге ;

против ; Туркестанская – 169 667 против 183 154 тенге ;

против ; Акмолинская – 179 533 против 185 672 тенге ;

против ; Восточно-Казахстанская – 186 439 против 191 138 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом отметим, что мужские медианные зарплаты в основном больше женских в регионах с достаточно большими показателями. Например, "средний" мужчина заработал больше "средней" женщины в следующих областях:

Атырауская – 344 832 против 209 345 тенге ;

против ; Мангистауская – 330 044 против 211 992 тенге ;

против ; Карагандинская – 241 281 против 189 777 тенге ;

против ; Актюбинская – 222 505 против 179 649 тенге ;

против ; Павлодарская – 232 542 против 189 917 тенге ;

против ; Западно-Казахстанская – 191 382 против 179 923 тенге ;

против ; Костанайская – 195 671 против 183 907 тенге.

Что касается мегаполисов страны, то медианные зарплаты среди трудящихся мужского пола во всех трех городах республиканского значения больше, чем среди представительниц женского.

В Астане "центральный" работник в мужском ряде заработал 278 792 тенге, в женском – 246 981 тенге.

В Алматы медианная зарплата среди мужчин составила 236 616 тенге, среди женщин – 227 193 тенге.

И самый маленький разрыв в Шымкенте – "средний" представитель мужского пола здесь получил зарплату в размере 176 802 тенге, женского – 174 030 тенге.

Отметим, что все вышеуказанные цифры относятся к начисленной зарплате работника до вычета налогов и других обязательных платежей. После их удержания "на руки", как правило, выплачивается более маленькая сумма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005647-kak-raznyatsya-zarplaty-v-kazahstane-v-zavisimosti-ot-pola/