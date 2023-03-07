Как казахстанцам купить доллары и не оказаться в убытках

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ослабление курса доллара США может стать выгодным условием для покупки валюты. Однако, как сообщает Telegram-канал НурФин, важно подходить к этому вопросу с правильной оценкой своих возможностей.

6 февраля 2023 года стоимость одного доллара США в обменных пунктах Алматы в среднем составляла 462,5 тенге.

А уже 6 марта курс продажи снизился до 441 тенге. Это сделало покупку долларов более выгодной. Поэтому казахстанцы могут начать приобретать иностранную валюту, ожидая ее подорожания.

Однако поспешное решение и неправильный расчет своих финансовых возможностей грозят в итоге обернуться денежными убытками. Поэтому казахстанцам следует обратить внимание на риски, которые возникают при покупке доллара.

Нужно ли обменивать все накопления

Покупка долларов на все накопления имеет риск, связанный с непредвиденными расходами.

"Допустим, вы купили доллары, а через день (неделю) курс остался на месте или снизился еще больше. При этом срочно потребовались деньги на те или иные расходы.

В результате вам придется заново конвертировать валюту в тенге, теряя часть своих денег. Помните, что покупка доллара в обменниках всегда дороже, чем ее обратная продажа", – сообщают в НурФин.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Поэтому, если денежные накопления или финансовая подушка окажутся небольшими (до двух заработных плат), то следует покупать доллары лишь на определенную часть этой суммы. Она может составить 10-20% в зависимости от личной ситуации.

Что выгоднее: доллары или тенге

Также среди рисков покупки доллара указывается инфляция. Дело в том, что банковские вклады в иностранной валюте имеют ставку вознаграждения в размере до 1% годовых.

В то же время ставки по депозитам в тенге могут достигать 18,3% в зависимости от вида вклада. Поэтому, если курс доллара останется на примерно тех же уровнях, то длительное хранение сбережений в иностранной валюте грозит их обесцениванием.

В качестве решения можно вложить доллары в более рискованные инструменты для их защиты от инфляции, например, в фонды облигаций. А для еще более рискованных стратегий подойдут акции, криптовалюта и так далее.

Но следует помнить, что они не гарантируют доходности и могут даже оказаться убыточными.

"Поэтому следует тщательно оценить свой денежный запас, а также уровень расходов и предстоящие траты, включая резерв на экстренные случаи. А далее, исходя из этих данных, можно будет выделить свободные средства на покупку валюты, если это отвечает вашим финансовым целям", – сообщают в НурФин.

Напомним, ранее аналитики рассказали о влиянии дешевеющего доллара на бюджет страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2011861-kak-kazahstantsam-kupit-dollary-i-ne-okazatsya-v-ubytkah/