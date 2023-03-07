Почему казахстанцам не хватает жилья, рассказали аналитики

Деревянный домик. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Одной из главных целей некоторых казахстанцев является покупка собственной квартиры или дома. Однако достичь этого не просто. О том, почему в Казахстане не хватает жилья, читайте в материале NUR.KZ.

Ипотечная программа "7-20-25" имела несколько целевых задач на этапе ее запуска.

Так, одна из них заключалась в повышении показателя обеспеченности жильем: если в 2017 году на одного казахстанца приходилось 21,6 кв. м, то к 2030 году планировалось достичь уровня в 30 кв. м на человека.

Согласно данным Национального банка РК, за время действия программы казахстанцы оформили 66 865 ипотечных займов на сумму 894,9 млрд тенге.

Однако, как сообщает Telegram-канал Data-Hub, вопрос обеспечения жильем населения остается сложным.

Сколько "квадратов" приходится на казахстанца

За 5 лет с момента ввода программы "7-20-25" в Казахстане было построено большое количество жилья. Однако, как отмечают аналитики, процесс увеличения обеспеченности населения квадратными метрами идет не так, как ожидалось.

"В 2022 году обеспеченность жильем на одного проживающего составила 23,4 кв. м. То есть за 5 лет она выросла на 1,8 кв. м.

Если темпы не изменятся, то отметка в 30 кв. м покорится только через 18 лет. То есть к 2040 году", – сообщают в DataHub.

Макет дома. Иллюстративное фото: Getty Images/Franck-Boston

При этом аналитики указывают на тот факт, что основной рост приходится на два мегаполиса: Астану и Алматы.

Так, на эти города в 2022 году пришлось 27% всего введенного в эксплуатацию жилья. Также они привлекли более 44% от общего объема инвестиций в жилищное строительство. Поэтому в данных мегаполисах цели по обеспечению квадратными метрами были достигнуты уже в 2022 году:

Астана – на одного жителя в среднем приходилось 30,1 кв. м;

Алматы – 29,1 кв. м на человека.

Также выросли показатели в Шымкенте (27,4 кв. м) и Мангистауской области (27,8 кв. м). Однако, как отмечают аналитики, в регионах ситуация остается сложной.

Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

Жилье в регионах

Если в среднем по стране в 2022 году обеспеченность жильем составляла 23,4 кв. м, то в некоторых регионах статистика оказалась значительно ниже:

Жамбылская область – на одного проживающего приходилось 18,1 кв. м, что на четверть ниже среднереспубликанского показателя и на 40% меньше, чем в Астане;

Жетысуская область – 18,9 кв. м на жителя;

Туркестанская область – 19,5 кв. м;

Абайская область – в среднем 19,7 кв. м на человека.

При этом общий уровень инвестирования в жилищное строительство в этих регионах в 2,1 раза меньше, чем в Астане – всего 328 млрд тенге. А совокупная площадь построенного жилья в них составила 2,16 млн кв. м, тогда как в столице введено в эксплуатацию 2,35 млн кв. м.

В то же время общее количество населения в этих четырех регионах достигает 4,65 млн человек, что в 3,4 раза больше, чем в Астане.

Другими словами, основные усилия по обеспечению казахстанцев жильем оказались сконцентрированы лишь на двух мегаполисах, в то время как в других административных единицах наблюдается слабое развитие.

"В общем, если цель о повышении обеспеченности жилья еще стоит, то реализовывать ее нужно, развивая строительство в регионах, а не в двух городах республики", – отмечают в DataHub.

Ранее мы рассказывали, от чего может зависеть стоимость жилья в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011576-pochemu-kazahstantsam-ne-hvataet-zhilya-rasskazali-analitiki/