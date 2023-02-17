Сколько стоит проживание в Астане в 2023 году

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проживание в столице не является самым дорогим в Казахстане. Например, по уровню прожиточного минимума и ценам на вторичное жилье она находится на втором месте в стране. Какова стоимость жизни в Астане в 2023 году, узнали журналисты NUR.KZ.

Столица обычно является одним из самых дорогих городов страны. Астана не стала исключением, но этот рейтинг не возглавила. Например, здесь не самые высокие цены на социально значимые продукты питания. Да и по другим показателям она может уступать некоторым регионам.

Сколько в Астане составляет прожиточный минимум

Прожиточный минимум (ПМ) на душу населения, то есть сумма, которая необходима одному человеку для удовлетворения минимальных потребностей в пропитании и услугах, в Астане составляет 50 405 тенге, по данным за январь 2023 года.

Она рассчитывается на основе стоимости 43 продуктов питания в минимальных месячных пропорциях, необходимых среднестатистическому астанчанину для пропитания. 55% от ПМ при этом приходится на продовольственные товары, а остальная сумма – на минимальный набор платных услуг.

Между тем намного выше прожиточный минимум в Мангистауской области – 58 183 тенге, что говорит о более высоких ценах в регионе. В Алматы, расположившемся на третьем месте, ПМ равен 46 965 тенге.

Еще раз подчеркнем, что это минимальная сумма, необходимая для жизнедеятельности. Для нормального питания и проживания, наверняка, нужно намного больше.

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом средний объем доходов астанчан, использованных на потребление, согласно последним данным Бюро национальной статистики (БНС), превысил 90 тысяч тенге в месяц. Это меньше, чем в Алматы (102,5 тысячи тенге) и Карагандинской области (105 тысяч тенге).

Среднемесячная зарплата в столице между тем составляет 469,3 тысячи тенге. Выше эти показатели в Атырауской (556 тысяч тенге) и Мангистауской (509 тысяч тенге) областях.

Сколько в Астане стоит жилье

Что касается жилья, то в столице самые высокие цены на квартиры в новостройках – 579 161 тенге за "квадрат", согласно данным БНС за январь. В среднем по стране стоимость нового жилья составляет 481 891 тенге за квадратный метр.

По ценам на вторичное и съемное жилье Астана занимает второе место после Алматы. "Вторичка" стоит 623 901 тенге, а аренда жилой недвижимости – 4 614 тенге за "квадрат".

В Алматы эти показатели составляют 635 842 тенге и 5 375 тенге, соответственно.

Таким образом, чтобы купить квартиру площадью 50 квадратных метров в новостройках столицы, в среднем понадобится 29 миллионов тенге, а на вторичном рынке – 26 миллионов тенге. Месячная аренда такого жилья в среднем будет составлять 230 тысяч тенге.

В целом стоимость проживания зависит от потребностей и возможностей каждого из жителей столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009799-skolko-stoit-prozhivanie-v-astane-v-2023-godu/