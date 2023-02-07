Где дешевле фрукты и курица: сравниваем цены на продукты питания в Италии и Казахстане

Яблоки. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Журналистам NUR.KZ удалось сравнить цены на продукты питания в Италии и Казахстане. В частности, выяснилось, что некоторые фрукты у итальянцев дешевле, чем у нас, а курица – дороже. Подробности читайте в материале.

Цены на продукты питания могут значительно отличаться даже в разных городах Казахстана. Например, картофель в январе дешевле всего стоил в Петропавловске (в среднем 122 тенге за килограмм), а дороже всего – в Кунаеве (201 тенге).

Самые высокие и низкие цены на репчатый лук наблюдались уже в других городах. И так с остальными продуктами питания.

А если сравнивать разные страны, то разница в стоимости продовольствия может быть еще более внушительной.

Например, нам удалось провести параллель между продуктовыми супермаркетами с относительно низкими ценами, расположившимися в итальянском городе Мачерата и казахстанском Алматы.

Сколько стоят продукты в Италии

Ценами из итальянской сети магазинов с нами поделился казахстанец Антон, который на данный момент учится в Мачерате. Данные были собраны им 25 января 2023 года.

В частности, мужчина сообщил, что стоимость хлеба в виде багета составляет 0,49 евро, что по курсу на указанную дату составляет 246 тенге. Круассаны с разной начинкой стоят 0,53-0,61 евро (266-306 тенге).

Что касается овощей, то цена сладкого перца составляет 2,99 евро за килограмм (1 500 тенге), картофеля – 2,76 евро за четыре килограмма или 0,69 евро за один (346 тенге), красных помидоров – 1,99 евро за кило (998 тенге).

Овощи и фрукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Далее "пройдемся" по фруктам: стоимость яблок в зависимости от сорта составляет от 1,79 до 2,49 евро за килограмм (898-1 249 тенге), бананов – 1,69 евро (848 тенге), ананасов – 1,12 евро (562 тенге), мандаринов – 1,49 евро (747 тенге), апельсинов – от 1,99 до 2,99 евро (998-1 500 тенге), а грейпфрутов – 1,99 евро (998 тенге).

Фасованные куриные бедра и голени стоят 3,69 евро за 600 граммов или 6,15 евро за килограмм (3 085 тенге). А филе курицы – 4,39 евро за 400 граммов или 10,98 евро за кило (5 507 тенге). Цена курицы-гриль весом примерно 650 граммов составляет 5,49 евро, значит, килограмм стоит 8,45 евро (4 238 тенге).

Сколько стоят те же продукты в Казахстане

В одной из сети супермаркетов Алматы мы также постарались найти продукты питания из списка, предоставленного казахстанцем, ныне живущим в Италии. С их ценами мы ознакомились 6 февраля 2023 года.

В частности, багет от разных производителей здесь стоит от 185 до 250 тенге, а круассаны с разными начинками – 210-250 тенге.

Стоимость овощей, как и мучных изделий, достаточно схожа с итальянскими. Исключение составляет сладкий перец сорта "Светофор", цена которого на данный момент равна 2 249 тенге. Картофель между тем стоит 299 тенге, а обычные красные помидоры – от 1 015 до 1 245 тенге.

Что касается фруктов, то цены на них могут быть как выше, так и ниже, чем в Италии. Так, например, яблоки в зависимости от сорта стоят от 519 до 759 тенге за килограмм, бананы – 1 065 тенге, ананас – 1 615 тенге за кило, мандарины – 775 тенге, апельсины – от 878 до 1 318 тенге, а грейпфрут – от 1 385 до 1 795 тенге в зависимости от импортера.

А куриное мясо дешевле: бедра в зависимости от производителя стоят от 1 165 до 2 777 тенге за килограмм, голени – от 1 669 до 1 865 тенге, а филе – от 2 269 до 3 019 тенге. Курица-гриль стоит 2 990 тенге за килограмм.

Цены на продукты питания в Казахстане и Италии. Инфографика: NUR.KZ

Таким образом, выше, чем в Италии, в Казахстане стоят некоторые овощи и фрукты. А курица в сыром и готовом виде у нас значительно дешевле. При этом по некоторым категориям товаров цены практически идентичны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2008327-gde-deshevle-frukty-i-kuritsa-sravnivaem-tseny-na-produkty-pitaniya-v-italii-i-kazahstane/