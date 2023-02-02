Прожиточный минимум вырос во всех регионах Казахстана

Вслед за ростом цен на товары и услуги растет и прожиточный минимум (ПМ) – минимальный доход, необходимый человеку для жизни. На сколько он вырос по итогам первого месяца 2023 года, узнали журналисты NUR.KZ.
В Казахстане с нового года был увеличен прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат – с 37 389 тенге до 40 567 тенге. Он устанавливается в начале года и потом не меняется.
Наряду с ним в стране также действует прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – он ежемесячно устанавливается для каждого региона.
По своей сути этот показатель дает понять, сколько денег нужно казахстанцу, чтобы покрыть свои минимальные потребности – оплатить необходимые услуги, купить нужные продукты и товары. То есть его размер напрямую зависит от цен в регионе.
В 2022 году Казахстан накрыла рекордная инфляция, которая продолжила расти и в новом году. По итогам января она достигла 20,7%.
Вслед за ростом цен на товары и услуги заметно вырос и прожиточный минимум. Если в декабре, по данным Бюро национальной статистики, в среднем по стране он был равен 44 719 тенге, то в январе вырос до 45 419 тенге.
В ряде регионов он еще выше. Самый высокий показатель был зафиксирован в Мангистауской области – 58 183 тенге. Для сравнения, в текущем году минимальная зарплата в Казахстане равна 70 тыс. тенге, однако, как отмечают аналитики, после выплаты всех налогов и отчислений на руки работники получают чуть больше 61 тыс. тенге.
Также высоким ПМ отличилась и столица Казахстана – астанчанам для удовлетворения своих минимальных потребностей требуется около 50 405 тыс. тенге. На третьем месте расположился Алматы – 46 965 тенге.
Самый низкий прожиточный минимум на душу населения по итогам января 2023 года был зафиксирован в Западно-Казахстанской области – всего 40 902 тенге.
У женщин и мужчин разные прожиточные минимумы
Следует учитывать, что ПМ может отличаться не только в зависимости от региона. Для каждой возрастной категории он разный, также есть и гендерные различия – для женщин прожиточный минимум заметно ниже, чем для мужчин.
Например, для взрослой женщины этот показатель равен 42 897 тенге, а для мужчины от 18 до 29 лет – 54 036 тенге, то есть сразу на 11 139 тенге больше.
Для пожилых женщин старше 63 лет минимум для проживания равен 39 225 тенге, а для пенсионеров мужского пола – 45 625 тенге.
Однако самая высокая разница наблюдается, если рассматривать только подростков в возрасте от 14 до 17 лет – разница составит целых 13 422 тенге. Считается, что молодым девушкам для удовлетворения минимальных потребностей достаточно 44 020 тенге в месяц, а для парней этого же возраста требуется уже 57 442 тенге.
Стоит отметить, что прожиточный минимум используется не только для определения суммы, необходимой для обеспечения одного человека всем необходимым. Он также используется для определения уровня бедности в регионе и при назначении адресной социальной помощи для малоимущих семей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007780-prozhitochnyy-minimum-vyros-vo-vseh-regionah-kazahstana/