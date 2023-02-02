Прожиточный минимум вырос во всех регионах Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вслед за ростом цен на товары и услуги растет и прожиточный минимум (ПМ) – минимальный доход, необходимый человеку для жизни. На сколько он вырос по итогам первого месяца 2023 года, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с нового года был увеличен прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат – с 37 389 тенге до 40 567 тенге. Он устанавливается в начале года и потом не меняется.

Наряду с ним в стране также действует прожиточный минимум на душу населения (ПМ) – он ежемесячно устанавливается для каждого региона.

По своей сути этот показатель дает понять, сколько денег нужно казахстанцу, чтобы покрыть свои минимальные потребности – оплатить необходимые услуги, купить нужные продукты и товары. То есть его размер напрямую зависит от цен в регионе.

В 2022 году Казахстан накрыла рекордная инфляция, которая продолжила расти и в новом году. По итогам января она достигла 20,7%.

Вслед за ростом цен на товары и услуги заметно вырос и прожиточный минимум. Если в декабре, по данным Бюро национальной статистики, в среднем по стране он был равен 44 719 тенге, то в январе вырос до 45 419 тенге.

В ряде регионов он еще выше. Самый высокий показатель был зафиксирован в Мангистауской области – 58 183 тенге. Для сравнения, в текущем году минимальная зарплата в Казахстане равна 70 тыс. тенге, однако, как отмечают аналитики, после выплаты всех налогов и отчислений на руки работники получают чуть больше 61 тыс. тенге.

Также высоким ПМ отличилась и столица Казахстана – астанчанам для удовлетворения своих минимальных потребностей требуется около 50 405 тыс. тенге. На третьем месте расположился Алматы – 46 965 тенге.

Самый низкий прожиточный минимум на душу населения по итогам января 2023 года был зафиксирован в Западно-Казахстанской области – всего 40 902 тенге.

Прожиточный минимум в январе 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

У женщин и мужчин разные прожиточные минимумы

Следует учитывать, что ПМ может отличаться не только в зависимости от региона. Для каждой возрастной категории он разный, также есть и гендерные различия – для женщин прожиточный минимум заметно ниже, чем для мужчин.

Например, для взрослой женщины этот показатель равен 42 897 тенге, а для мужчины от 18 до 29 лет – 54 036 тенге, то есть сразу на 11 139 тенге больше.

Для пожилых женщин старше 63 лет минимум для проживания равен 39 225 тенге, а для пенсионеров мужского пола – 45 625 тенге.

Однако самая высокая разница наблюдается, если рассматривать только подростков в возрасте от 14 до 17 лет – разница составит целых 13 422 тенге. Считается, что молодым девушкам для удовлетворения минимальных потребностей достаточно 44 020 тенге в месяц, а для парней этого же возраста требуется уже 57 442 тенге.

Прожиточный минимум для женщин и мужчин. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что прожиточный минимум используется не только для определения суммы, необходимой для обеспечения одного человека всем необходимым. Он также используется для определения уровня бедности в регионе и при назначении адресной социальной помощи для малоимущих семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2007780-prozhitochnyy-minimum-vyros-vo-vseh-regionah-kazahstana/