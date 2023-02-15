Сколько стоит проживание в Алматы в 2023 году

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматы – один из самых "дорогих" городов Казахстана. В частности, здесь самые высокие цены на жилье. Сколько стоит проживание в южной столице в 2023 году, узнали журналисты NUR.KZ.

Каждый город Казахстана отличается ценами на товары, услуги и жилье. Даже социально значимые продукты питания могут стоить совершенно по-разному в зависимости от региона.

В число городов с самыми высокими ценами традиционно входит и Алматы.

Какой прожиточный минимум в южной столице

В частности, южная столица располагается на третьем месте по уровню прожиточного минимума (ПМ) после Мангистауской области и Астаны. ПМ на душу населения в январе здесь составил 46 965 тенге.

Напомним, что эта сумма необходима одному среднестатистическому алматинцу, чтобы удовлетворить не полный, а минимальный объем своих потребностей в основных продуктах питания и платных услугах.

То есть для нормальной жизнедеятельности многим жителям Алматы, наверняка, понадобится значительно больше денег.

При этом денежные расходы алматинцев, направленные на приобретение потребительских товаров и услуг, по данным Бюро национальной статистики (БНС), в третьем квартале 2022 года в среднем составили около 100 тысяч тенге в месяц на человека. С учетом инфляции к данному моменту эта сумма, наверняка, увеличилась.

Продуктовый магазин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А среднемесячная зарплата в южной столице в четвертом квартале 2022 года была равна почти 400 тысяч тенге.

Сколько стоит жилье в Алматы

При этом в Алматы самая высокая стоимость арендного жилья – в среднем 5 375 тенге за квадратный метр, согласно данным БНС. За квартиру площадью 40 квадратных метров выходит 215 тысяч тенге, но цены могут сильно отличаться в зависимости от района мегаполиса.

Средняя стоимость перепродажи благоустроенного жилья здесь составляет 635 842 тенге за квадратный метр – 25,4 миллиона за "однушку" площадью 40 квадратных метров.

"Квадрат" в новостройках в среднем стоит 547 794 тенге, что немного меньше, чем в Астане (579 161 тенге). То есть средняя цена 40 метров составляет почти 22 миллиона.

Таким образом, для относительно комфортного проживания в Алматы нужно зарабатывать среднемесячную среди алматинцев зарплату. Но в целом все зависит от предпочтений отдельного жителя, наличия у него жилья, семьи и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009487-skolko-stoit-prozhivanie-v-almaty-v-2023-godu/