Как отличаются цены на продукты в разных регионах Казахстана

Цены на идентичные продукты питания в разных регионах Казахстана могут значительно различаться. Где основные продовольственные товары стоят дороже и дешевле, узнали журналисты NUR.KZ.
Продовольственная инфляция в Казахстане составляет 25,3%. При этом в каждом регионе страны стоимость одних и тех же продуктов питания растет не с одинаковой скоростью.
Например, в Мангистауской области они за год подорожали на 31,6%, а в Алматинской – на 23,6%.
Такие же дела обстоят с ценами. Стоимость идентичных продовольственных товаров может отличаться в разных магазинах одного города, не говоря уже о разных регионах.
Для того, чтобы узнать, насколько сильным может быть это отличие, сравним средние цены на социально значимые продукты питания, представленные в отчете Бюро национальной статистики по состоянию на 17 января 2023 года.
- Овощи
Так, например, картофель меньше всего в среднем стоит в Петропавловске – 122 тенге за килограмм. Больше – в Кунаеве (201 тенге).
Средняя стоимость моркови в городах с самым высоким и низким значениями отличается в два раза. В Актау она составляет 206 тенге, а в Павлодаре – 102 тенге.
А самый дорогой репчатый лук продается в Жезказгане – средняя цена составляет 192 тенге за килограмм. Ниже всего она в Таразе – 111 тенге.
Здесь же продается самая дешевая белокочанная капуста – 83 тенге в среднем за килограмм. Самая высокая средняя цена снова в Актау – 167 тенге.
- Молочные продукты
Пастеризованное молоко жирностью 2,5% в среднем стоит 426 тенге за литр в Жезказгане – это самый высокий показатель среди обследованных городов. Самый низкий в Актобе – 279 тенге.
Литр кефира такой же жирности дороже всего в Кунаеве (453 тенге), а дешевле – в Петропавловске (280 тенге).
Достаточно сильно различаются цены на творог. Наиболее высокая средняя стоимость данного продукта наблюдается в Актау – 2 666 тенге за килограмм. А самая низкая была зафиксирована в Кокшетау – 1 308 тенге.
Актау снова отличился и наиболее высокой средней стоимостью сливочного масла – 4 622 тенге за килограмм. Самая низкая же наблюдается в Актобе – 2 849 тенге.
- Хлеб и мука
Средняя стоимость главного продукта в стране – пшеничного хлеба из муки высшего сорта – в зависимости от региона также может отличаться в разы.
Дороже всего он стоит в Кунаеве – 329 тенге в среднем за килограмм (обратим внимание, что "кирпич" весит около полукилограмма). Низкими ценами снова отличился Актобе, где средняя стоимость килограмма хлеба составляет 158 тенге.
Что касается самой пшеничной муки первого сорта, то самая высокая и низкая средние цены на нее наблюдаются в уже упомянутых Актау (335 тенге за килограмм) и Петропавловске (148 тенге).
- Мясо и яйца
В данной категории появился новый антилидер по самой высокой средней стоимости – в Астане лопаточно-грудная часть говядины в среднем стоит 2 824 тенге. Наиболее низкая средняя цена наблюдается в Актобе – 1 904 тенге.
Здесь же дешевле всего в среднем стоят куриные окорочка – 1 135 тенге. Дороже – в Жезказгане (1 403 тенге за килограмм).
Городами с самой высокой и низкой средней стоимостью куриных яиц являются Кунаев (581 тенге за десяток) и Шымкент (412 тенге).
- Крупы и подсолнечное масло
В этих же городах дороже и дешевле всего стоит весовой рис: в Кунаеве – 455 тенге в среднем за килограмм, в Шымкенте – 312 тенге.
Если рассматривать стоимость весовой гречневой крупы, то в антилидерах мы впервые наблюдаем Алматы – здесь она в среднем стоит 564 тенге за килограмм. Дешевле всего "гречка" в Петропавловске – в среднем 335 тенге.
Средняя стоимость сахарного песка выше всего в Семее – 515 тенге за килограмм, ниже – в Актобе (425 тенге).
Соль дороже всего в Кунаеве – 81 тенге в среднем за килограмм, дешевле – в Шымкенте (50 тенге).
Самая высокая средняя стоимость весовых рожек наблюдается в Астане (455 тенге за килограмм), а самая низкая – в Петропавловске (265 тенге).
Подсолнечное масло дороже всего в среднем стоит в Жезказгане (1 003 тенге), а дешевле – в Усть-Каменогорске (783 тенге за литр).
Таким образом, самые низкие средние цены на основные продукты питания чаще всего встречаются в Актобе и Петропавловске, а самые высокие – в новоиспеченном областном центре Кунаеве и Актау.
При этом стоит помнить, что в зависимости от магазина, формы выпуска, производителя и других факторов стоимость отдельных товаров может значительно отличаться от средних по региону.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005974-kak-otlichayutsya-tseny-na-produkty-v-raznyh-regionah-kazahstana/