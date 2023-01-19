Как отличаются цены на продукты в разных регионах Казахстана

Продуктовая корзина и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Цены на идентичные продукты питания в разных регионах Казахстана могут значительно различаться. Где основные продовольственные товары стоят дороже и дешевле, узнали журналисты NUR.KZ.

Продовольственная инфляция в Казахстане составляет 25,3%. При этом в каждом регионе страны стоимость одних и тех же продуктов питания растет не с одинаковой скоростью.

Например, в Мангистауской области они за год подорожали на 31,6%, а в Алматинской – на 23,6%.

Такие же дела обстоят с ценами. Стоимость идентичных продовольственных товаров может отличаться в разных магазинах одного города, не говоря уже о разных регионах.

Для того, чтобы узнать, насколько сильным может быть это отличие, сравним средние цены на социально значимые продукты питания, представленные в отчете Бюро национальной статистики по состоянию на 17 января 2023 года.

Овощи

Так, например, картофель меньше всего в среднем стоит в Петропавловске – 122 тенге за килограмм. Больше – в Кунаеве (201 тенге).

Средняя стоимость моркови в городах с самым высоким и низким значениями отличается в два раза. В Актау она составляет 206 тенге, а в Павлодаре – 102 тенге.

А самый дорогой репчатый лук продается в Жезказгане – средняя цена составляет 192 тенге за килограмм. Ниже всего она в Таразе – 111 тенге.

Здесь же продается самая дешевая белокочанная капуста – 83 тенге в среднем за килограмм. Самая высокая средняя цена снова в Актау – 167 тенге.

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Молочные продукты

Пастеризованное молоко жирностью 2,5% в среднем стоит 426 тенге за литр в Жезказгане – это самый высокий показатель среди обследованных городов. Самый низкий в Актобе – 279 тенге.

Литр кефира такой же жирности дороже всего в Кунаеве (453 тенге), а дешевле – в Петропавловске (280 тенге).

Достаточно сильно различаются цены на творог. Наиболее высокая средняя стоимость данного продукта наблюдается в Актау – 2 666 тенге за килограмм. А самая низкая была зафиксирована в Кокшетау – 1 308 тенге.

Актау снова отличился и наиболее высокой средней стоимостью сливочного масла – 4 622 тенге за килограмм. Самая низкая же наблюдается в Актобе – 2 849 тенге.

Хлеб и мука

Средняя стоимость главного продукта в стране – пшеничного хлеба из муки высшего сорта – в зависимости от региона также может отличаться в разы.

Дороже всего он стоит в Кунаеве – 329 тенге в среднем за килограмм (обратим внимание, что "кирпич" весит около полукилограмма). Низкими ценами снова отличился Актобе, где средняя стоимость килограмма хлеба составляет 158 тенге.

Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается самой пшеничной муки первого сорта, то самая высокая и низкая средние цены на нее наблюдаются в уже упомянутых Актау (335 тенге за килограмм) и Петропавловске (148 тенге).

Мясо и яйца

В данной категории появился новый антилидер по самой высокой средней стоимости – в Астане лопаточно-грудная часть говядины в среднем стоит 2 824 тенге. Наиболее низкая средняя цена наблюдается в Актобе – 1 904 тенге.

Здесь же дешевле всего в среднем стоят куриные окорочка – 1 135 тенге. Дороже – в Жезказгане (1 403 тенге за килограмм).

Городами с самой высокой и низкой средней стоимостью куриных яиц являются Кунаев (581 тенге за десяток) и Шымкент (412 тенге).

Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Крупы и подсолнечное масло

В этих же городах дороже и дешевле всего стоит весовой рис: в Кунаеве – 455 тенге в среднем за килограмм, в Шымкенте – 312 тенге.

Если рассматривать стоимость весовой гречневой крупы, то в антилидерах мы впервые наблюдаем Алматы – здесь она в среднем стоит 564 тенге за килограмм. Дешевле всего "гречка" в Петропавловске – в среднем 335 тенге.

Средняя стоимость сахарного песка выше всего в Семее – 515 тенге за килограмм, ниже – в Актобе (425 тенге).

Соль дороже всего в Кунаеве – 81 тенге в среднем за килограмм, дешевле – в Шымкенте (50 тенге).

Самая высокая средняя стоимость весовых рожек наблюдается в Астане (455 тенге за килограмм), а самая низкая – в Петропавловске (265 тенге).

Подсолнечное масло дороже всего в среднем стоит в Жезказгане (1 003 тенге), а дешевле – в Усть-Каменогорске (783 тенге за литр).

Подсолнечное масло и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таким образом, самые низкие средние цены на основные продукты питания чаще всего встречаются в Актобе и Петропавловске, а самые высокие – в новоиспеченном областном центре Кунаеве и Актау.

При этом стоит помнить, что в зависимости от магазина, формы выпуска, производителя и других факторов стоимость отдельных товаров может значительно отличаться от средних по региону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005974-kak-otlichayutsya-tseny-na-produkty-v-raznyh-regionah-kazahstana/