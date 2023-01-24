От импорта каких овощей зависит Казахстан

Овощной прилавок. Иллюстартивное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие овощи в 2022 году значительно подорожали в Казахстане. Одной из причин роста цен является сильная импортозависимость. О том, насколько страна зависит от иностранной сельхозпродукции, рассказали аналитики EnergyProm.

По итогам декабря 2022 года продуктовая инфляция в Казахстане достигла рекордных 25,3%. Свежие овощи тем временем подорожали на 19,2%. Однако в ряде регионов рост цен оказался более значительным.

Так, по данным аналитиков, самый высокий прирост цен был зафиксирован в Алматинской области – 32,2% за год. Далее идут Туркестанская (30,3%) и Улытауская (27,1%) области.

Западно-Казахстанская область отметилась самым низким ростом цен – всего 4,6%, а Павлодарская область оказалась единственным регионом, где цены на овощи за год немного снизились – на 2,7%.

При этом сильнее всего цены выросли на следующие свежие овощи:

огурцы – на 47,9% , до 931 тенге в среднем за килограмм;

, до в среднем за килограмм; репчатый лук – на 40,6% , до 124 тенге ;

, до ; помидоры – на 22,2% , до 764 тенге ;

, до ; картофель – на 11,9%, до 155 тенге.

Также отметилась ростом цен свекла – на 1,5%, до 235 тенге за килограмм. Тем временем цены на морковь и белокочанную капусту за год, наоборот, снизились – на 0,8% (до 145 тенге) и 15,2% (до 102 тенге) соответственно.

Рост цен на овощи в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Какие овощи Казахстан завозит из других стран

Далеко не всеми видами овощей Казахстан обеспечивает себя самостоятельно. Так, например, за десять месяцев 2022 года в страну было ввезено 28,3 тыс. тонн перцев – это на 184,6% больше показателя 2021 года (9,9 тыс. тонн).

Также заметно вырос импорт огурцов (на 85,7%, до 9,4 тыс. тонн), чеснока (на 76,2%, до 4,1 тыс. тонн) и бахчевых культур (на 73,2%, до 62,1 тыс. тонн).

В Казахстан также было завезено порядка 107,6 тыс. тонн капусты (на 61% больше, чем годом ранее), и 56 тыс. тонн помидоров (плюс 45%).

Снижение объемов импорта наблюдалось по таким овощам, как картофель (на 31,8%), репчатый лук (на 11,3%), морковь (на 3,4%), баклажаны (на 2,6%) и свекла (на 0,7%).

Импорт овощей. Инфографика: energyprom.kz

Однако, несмотря на значительные объемы импорта, Казахстан также поставляет и свою продукцию в другие страны. Например, с января по октябрь 2022 года из страны было вывезено 38,4 тыс. тонн бахчевых культур, 109,9 тыс. тонн репчатого лука и 137 тыс. тонн картофеля.

Если же сравнить объемы экспорта и импорта, то окажется, что картофель является единственным овощем, который Казахстан в основном отправляет за границу, а не ввозит в страну. Объемы его экспорта превышают импорт почти в три раза.

Экспорт овощей. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, по мнению экспертов, в 2022 году инфляция в Казахстане в значительной степени росла в том числе из-за того, что многие товары и продукты питания в страну завозятся извне. Из-за резкого ослабления тенге импорт стал более затратным, что отразилось на конечной стоимости товаров. Овощи в этом плане не стали исключением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006510-ot-importa-kakih-ovoschey-zavisit-kazahstan/