Какие продукты питания сильнее всего подорожали в Казахстане

Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Продовольственные товары в 2022 году стали самой быстрорастущей в цене категорией. В среднем продукты питания в Казахстане за год подорожали на 25,3%. О том, как изменилась стоимость некоторых из них, рассказали аналитики EnergyProm.

По итогам 2022 года инфляция в Казахстане достигла рекордных 20,3%. Продукты питания тем временем за месяц выросли в цене на 1,6%, а за год – на 25,3%. В ряде регионов страны этот рост оказался намного более значительным.

Так, например, в месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен на продовольствие жители Жамбылской (рост цен на 2,5%), Костанайской (на 2,5%) и Туркестанской (на 2,4%) областей.

В годовой динамике лидерство заняла Мангистауская область, где цены на продукты питания за год выросли на 31,6%. Отличились подорожанием также Туркестанская и Жамбылская области – рост на 27,5% и 26% соответственно.

В целом, в 10 из 20 регионов Казахстана рост цен на продовольственные товары оказался выше общереспубликанского значения.

Как выросли цены на продукты питания. Инфографика: energyprom.kz

Какие продукты дорожали сильнее всего

Фрукты и овощи по итогам декабря за год подорожали на 21%. Если рассматривать их по отдельности, то стоимость фруктов выросла на 20,2%, в частности:

курага – подорожала на 64,9% , до 3,8 тыс. тенге за килограмм;

, до за килограмм; бананы – на 46,2% , до 878 тенге ;

, до ; апельсины – на 30,8% , до 1 тыс. тенге ;

, до ; яблоки – на 13% , до 537 тенге ;

, до ; лимоны – на 7,4%, до 1,2 тыс. тенге.

Овощи подорожали на 19,2% за год. Сильнее всего цены выросли на огурцы – на 47,9%, до 931 тенге за килограмм. Также выросла стоимость репчатого лука (на 40,6%, до 124 тенге), помидоров (на 22,2%, до 764 тенге), картофеля (на 11,9%, до 155 тенге) и свеклы (на 1,5%, до 235 тенге).

При этом за год подешевела морковь (на 0,8%) и белокочанная капуста (на 15,2%) – до 145 тенге и 102 тенге за килограмм соответственно. Стоит отметить, что оба эти продукта в месячной динамике по итогам декабря все равно показали прирост цен.

Как подорожали овощи и фрукты. Инфографика: energyprom.kz

Молочная продукция в среднем подорожала на 31,3% за год. Сметана выросла в цене на 38% (до 1 748 тенге за килограмм), сыр твердый – на 34,2% (до 4 498 тенге), а кефир и творог – на 23,3% (до 373 тенге за литр) и 16,5% (до 1 901 тенге за килограмм) соответственно.

По итогам декабря стоимость пастеризованного молока 2,5% жирности составила 339 тенге за литр (годовой рост – 26%), а 3,2%-4% жирности – 425 тенге (плюс 30,9%).

Сильно выросло в цене и мясо. Ранее мы рассказывали о том, что в среднем годовой прирост цен составил 16,6%.

Однако сильнее всего подорожали курятина и окорочка – на 29,4% и 26,7% соответственно. Сейчас куриное мясо можно приобрести в среднем за 1 222 – 1392 тенге за килограмм.

Следом идет конина с костями – она выросла в цене на 16,7%, до 3 023 тенге.

Также подорожали говядина с костями (на 10,1%, до 2 430 тенге), баранина с костями (на 12,9%, до 2 689 тенге) и свинина с костями (на 14,3%, до 2 107 тенге). Говяжья печень, в свою очередь, выросла в цене на 10,5%, до 1 257 тенге за килограмм.

Рост цен на молочные и мясные продукты. Инфографика: energyprom.kz

Рост цен был отмечен и в секторе хлебобулочных изделий и круп – на 33,6% за год.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта в декабре продавали в среднем по 351 тенге за килограмм (годовой рост – 27,9%), из муки первого сорта – по 198 тенге (плюс 14,6%), а ржано-пшеничный – по 424 тенге (25,2%).

Макароны подорожали в среднем на 42%. Вермишель – на 43,3% (до 568 тенге за килограмм), лапша – на 40,7% (до 1 113 тенге), а рожки – на 40,4% (до 556 тенге).

В разделе круп заметно выросли цены на перловую (на 42,3%, до 372 тенге за килограмм), овсяную (на 38,2%, до 615 тенге), гречневую (на 37%, до 719 тенге) и манную (на 36,7%, до 455 тенге) крупы. Стоимость риса выросла на 36,5%, до 502 тенге за килограмм, а пшено подорожало на 25%, до 477 тенге.

Как выросли в цене мучные изделия и крупы. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, в стране подорожали и другие продукты питания, например, натуральные соки. Цены на них за год выросли на 28,1% – это рекорд за последние 10 лет.

Такой сильный прирост цен может негативно повлиять на благосостояние граждан. Особенно сильно могут пострадать казахстанцы, работающие на низкооплачиваемых работах. У них на минимальный набор продуктов может уходить больше половины зарплаты

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005968-kakie-produkty-pitaniya-silnee-vsego-podorozhali-v-kazahstane/