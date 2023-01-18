Рост цен на продукты питания превысил 30% в одном из регионов Казахстана

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году Казахстан "накрыла" рекордная инфляция, но в некоторых регионах страны рост цен оказался намного выше средних показателей. О том, где сильнее всего подорожали товары и услуги, рассказали в Национальном банке РК.

По итогам декабря 2022 года инфляция в Казахстане достигла рекордных 20,3%. Однако цены по стране не растут с одинаковой скоростью – в некоторых регионах рост был значительно быстрее общереспубликанского значения.

Так, в тройку лидеров по темпам инфляции в 2022 году вошли Мангистауская область (24%), Астана (23%) и Акмолинская область (21,1%).

Также выше, чем по стране, годовой рост цен по итогам декабря был зафиксирован в Улытауской (20,8%), Карагандинской (20,7%), Северо-Казахстанской (20,6%) и Туркестанской (20,5%) областях.

Инфляция в регионах. Инфографика: Национальный банк РК

На сколько подорожали продукты питания

Продовольственная инфляция в Казахстане самая сильная – продукты питания за год подорожали на 25,3% в среднем по стране. Однако здесь также есть свои рекордсмены.

Сразу в 11 регионах продовольственная инфляция оказалась выше среднего показателя. Сильнее всего продукты питания подорожали в Мангистауской области – сразу на 31,6% за год.

Следом идут Туркестанская (27,5%), а также Жамбылская и Актюбинская области – по 26% в каждой. Наименьший рост цен на продовольствие по итогам 2022 года был зафиксирован в Алматинской области – 23,6%.

Как подорожали непродовольственные товары

Непродовольственная инфляция в Казахстане по итогам декабря достигла показателя 19,4%. В большинстве регионов рост цен или оказался ниже общереспубликанского значения, или лишь ненамного превысил его.

Однако в двух регионах прирост оказался самым значительным. В Астане непродовольственные товары за год выросли в цене сразу на 30,5%. Следом идет Восточно-Казахстанская область – на 20,5%.

С заметным отставанием замыкает тройку лидеров Туркестанская область с ростом цен на 19,8% за год.

На сколько выросла стоимость платных услуг

Годовой рост цен на платные услуги, как и в ноябре 2022 года, составил 14,1%. Здесь также есть свои регионы-рекордсмены.

Так, значительно выше общереспубликанского значения инфляция платных услуг сложилась в Мангистауской (17,8%), Улытауской (17,3%) и Карагандинской (16,4%) областях.

Высокие показатели также были зафиксированы в Алматы (16,2%), Акмолинской (16,1%), Западно-Казахстанской (15,1%), Абайской (14,4%), Северо-Казахстанской и Жетысуской областях (по 14,2%).

Инфляция в регионах. Инфографика: Национальный банк РК

В декабре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,2%, что значительно выше среднего значения декабрьской инфляции за последние 5 лет (0,7% за 2017-2021 годы).

Во всех регионах рост цен в декабре 2022 года оказался выше среднеисторической нормы. Исключением стала только Алматинская область – 0,8% в декабре против 0,9% среднего показателя за последние пять лет.

Наибольшие значения месячной инфляции отмечены в Жамбылской и Костанайской областях (по 1,9%). В Астане этот показатель равен 1,3%, в Алматы – 1%, в Шымкенте – 0,7%.

Месячная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что в статистике указана средняя инфляция по регионам – многие товары и услуги дорожают по разному.

Так, например, мясо по итогам декабря в Казахстане подорожало на 16,6%, в то же время бензин подешевел на 0,3%, а дизельное топливо выросло в цене сразу на 14,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005738-ros-tsen-na-produkty-pitaniya-prevysil-30-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/