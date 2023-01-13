Какое мясо сильнее всего подорожало в Казахстане

Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мясо в Казахстане за год сильно выросло в цене. Однако в зависимости от вида продукции этот рост значительно отличается. Какой мясной продукт сильнее всего подорожал в стране, узнали аналитики портала EnergyProm.

По итогам 2022 года цены в Казахстане выросли на рекордные 20,3%. При этом продуктовая инфляция за это же время достигла 24,1%. Другими словами, сильнее всего в прошлом году дорожали продукты питания.

Выросло в цене и мясо. По данным аналитиков, рост его средней стоимости по итогам декабря 2022 года составил 16,6%.

Сильнее всего цены ударили по карманам жителей Мангистауской области – здесь мясные продукты подорожали сразу на 22,6% за год.

На второй и третьей строчке антирейтинга оказались Павлодарская (рост цен на 21,7%) и Северо-Казахстанская (на 21,5%) области. Самый низкий рост был зафиксирован в Улытауской области – 9,7%.

В Алматы за год цены выросли на 16,2%, в Шымкенте – на 17,6%, а в Астане – на 18,1%.

На сколько подорожало мясо в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Что подорожало сильнее всего

Несмотря на значительный рост цен в 16,6%, некоторые виды мяса за год подорожали еще сильнее.

Так, например, самый значительный прирост стоимости был зафиксирован на мясо птицы – сразу на 29,4% за год. Также сильно подорожали различные колбасные изделия (на 22,2%), в частности:

колбаса вареная – на 23,6%

колбаса полукопченая – на 22,2%

другие изделия из мяса – на 15,9%.

Какое мясо дорожало сильнее всего в 2022 году. Инфографика: energyprom.kz

В 2022 году заметно выросли цены и на мясо конины – на 16,7% по итогам декабря. Следом идут свинина (на 14,3%) и баранина (на 12,9%).

Наименьший рост цен был зафиксирован на мясо говядины – лишь 10,1%.

Стоит отметить, что увеличение цен происходило на фоне незначительного роста собственного производства. За год казахстанские животноводы забили скота и птицы на 1,8 млн тонн в живом весе, что на 0,7% больше прошлогоднего показателя. В убойном весе этот показатель равен 1,1 млн тонн (рост на 0,4%).

Производство животной продукции в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Также фермеры произвели 5,9 млн тонн молока (на 2,1% больше, чем в 2021 году) и 4,6 млрд штук куриных яиц (рост 4,9%). Эти товары, также как и мясо, за год заметно выросли в цене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005228-kakoe-myaso-silnee-vsego-podorozhalo-v-kazahstane/