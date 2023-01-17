Казахстан оказался в конце рейтинга лучших стран для туризма.

Несмотря на тот факт, что казахстанская туристическая отрасль после карантинных ограничений начала оживать, ей есть куда стремиться. В рейтинге лучших стран для туризма Казахстан оказался почти в самом конце, отметили аналитики портала EnergyProm.
За январь-сентябрь 2022 года в Казахстане побывало порядка 3,4 млн иностранных туристов – это в 3,6 раза больше, чем было в 2021 году.
Также в стране заметно выросло и количество казахстанцев, которые выбирали внутренний туризм – 4,9 млн человек в 2022 году против 3,9 млн человек в 2021. Другими словами, туристическая отрасль Казахстана показывает заметный рост.
Напомним, для развития въездного туризма в некоторых городах Казахстана даже ввели специальные туристические взносы – платежи, которые должны совершать иностранцы за каждый день пребывания в местах размещения туристов.
Впрочем, как отмечают аналитики, существенный рост числа посетителей въездного туризма не связан с развитием этой сферы. Эксперты называют две причины увеличения количества туристов:
- улучшение ситуации, связанной с пандемией коронавируса – иностранцы просто снова могут прилетать в страну и отдыхать;
- увеличение количества иностранцев произошло из-за массовой эмиграции граждан России в связи с частичной мобилизацией.
Что касается качества туристических услуг, то здесь Казахстан не показывает особых успехов. Так, в рейтинге лучших стран для туризма, составленном американским новостным журналом U.S. News & World Report, Казахстан оказался на 84-м месте из 85.
И это притом, что правительством Казахстана постоянно реализуются различные проекты по развитию туризма в стране. Одним из таких стал проект "TAX FREE" – в рамках него иностранные туристы могут вернуть часть затраченных в туристических объектах средств при выезде из страны.
В рейтинге Казахстан уступил по показателям не только таким странам, как Украина, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь и Россия, но и Замбии, Ливану, Мьянме и многим другим.
Худший показатель только у Ирана, который занял последнее место.
Таким образом, можно подвести итог, что туристическая отрасль Казахстана явно испытывает определенные проблемы. Неудивительно, что многие жители страны предпочитают проводить свои отпуска за границей.
Только за январь-сентябрь 2022 года из страны на отдых выехало порядка 5,6 млн жителей, что значительно больше тех, кто предпочел отдыхать в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005619-kazahstan-okazalsya-v-kontse-reytinga-luchshih-stran-dlya-turizma/