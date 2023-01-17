Казахстан оказался в конце рейтинга лучших стран для туризма.

Билет на самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Несмотря на тот факт, что казахстанская туристическая отрасль после карантинных ограничений начала оживать, ей есть куда стремиться. В рейтинге лучших стран для туризма Казахстан оказался почти в самом конце, отметили аналитики портала EnergyProm.

За январь-сентябрь 2022 года в Казахстане побывало порядка 3,4 млн иностранных туристов – это в 3,6 раза больше, чем было в 2021 году.

Также в стране заметно выросло и количество казахстанцев, которые выбирали внутренний туризм – 4,9 млн человек в 2022 году против 3,9 млн человек в 2021. Другими словами, туристическая отрасль Казахстана показывает заметный рост.

Туризм в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, для развития въездного туризма в некоторых городах Казахстана даже ввели специальные туристические взносы – платежи, которые должны совершать иностранцы за каждый день пребывания в местах размещения туристов.

Впрочем, как отмечают аналитики, существенный рост числа посетителей въездного туризма не связан с развитием этой сферы. Эксперты называют две причины увеличения количества туристов:

улучшение ситуации, связанной с пандемией коронавируса – иностранцы просто снова могут прилетать в страну и отдыхать;

увеличение количества иностранцев произошло из-за массовой эмиграции граждан России в связи с частичной мобилизацией.

Что касается качества туристических услуг, то здесь Казахстан не показывает особых успехов. Так, в рейтинге лучших стран для туризма, составленном американским новостным журналом U.S. News & World Report, Казахстан оказался на 84-м месте из 85.

И это притом, что правительством Казахстана постоянно реализуются различные проекты по развитию туризма в стране. Одним из таких стал проект "TAX FREE" – в рамках него иностранные туристы могут вернуть часть затраченных в туристических объектах средств при выезде из страны.

В рейтинге Казахстан уступил по показателям не только таким странам, как Украина, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь и Россия, но и Замбии, Ливану, Мьянме и многим другим.

Худший показатель только у Ирана, который занял последнее место.

Рейтинг лучших стран для туризма. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, можно подвести итог, что туристическая отрасль Казахстана явно испытывает определенные проблемы. Неудивительно, что многие жители страны предпочитают проводить свои отпуска за границей.

Только за январь-сентябрь 2022 года из страны на отдых выехало порядка 5,6 млн жителей, что значительно больше тех, кто предпочел отдыхать в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005619-kazahstan-okazalsya-v-kontse-reytinga-luchshih-stran-dlya-turizma/