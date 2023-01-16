Авиаперелеты значительно подорожали в Казахстане за год

Паспорт и авиабилет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанские авиакомпании полностью восстановились после коронавирусных ограничений. Но вместе с ростом пассажирооборота в стране заметно выросли и цены на авиабилеты. Насколько подорожали авиаперелеты, рассказали аналитики EnergyProm.

За 2022 год авиакомпании в Казахстане перевезли 11 млн пассажиров – это на 16,5% больше, чем было годом ранее. Напомним, в сентябре 2022 года было всего 8 млн человек.

Больше всего пассажиров обслужил Алматы – 7,4 млн человек, это на 11% больше, чем было в 2021 году. Следом идут Шымкент (3 млн человек) и Астана (562,5 тыс. человек).

Общий пассажирооборот за год вырос на 35,7% – до 20,1 млрд пассажиро-километров (пкм). Как отмечают аналитики, казахстанские компании полностью восстановили и даже превысили объемы внутренних перевозок «докоронакризисного» уровня.

Объем услуг авиакомпаний. Инфографика: energyprom.kz

Однако вместе с этим заметно подорожали и авиабилеты. По итогам декабря 2022 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 16,8% за год.

В ряде регионов рост цен оказался еще более внушительным. Так, например, в Западно-Казахстанской области стоимость услуг выросла сразу на 67% за год.

В тройку антилидеров также вошли Абайская (плюс 57,3% за год) и Костанайская (43,2%) области.

В Алматы цены выросли на 23,8%, в Шымкенте – на 21,9%, а в Астане – лишь на 9,5%. Из 20 регионов страны только в Улытауской и Алматинской областях наблюдался спад цен – на 20,8% и на 3,9% соответственно.

На сколько подорожали услуги авиакомпаний. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что сфера авиаперевозок в 2022 году отличилась не только ростом цен. Также появились новые международные маршруты, в том числе в Россию, Саудовскую Аравию и в Италию.

Всего, как отмечают аналитики, к 2023 году были возобновлены международные рейсы в 30 стран по 108 маршрутам с частотой 477 рейсов в неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2005459-aviaperelety-znachitelno-podorozhali-v-kazahstane-za-god/