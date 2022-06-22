На какой отпуск хватает денег у казахстанцев

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Лето - пора отпусков. Одни казахстанцы улетают на курорты, другие решают заняться внутренним туризмом. О том, где предпочитают отдыхать наши граждане в зависимости от финансовых возможностей, читайте в материале NUR.KZ.

В последние годы внутренний туризм в Казахстане переживает подъем: сейчас в стране действует 19 крупных курортных зон. Желающим провести отпуск, не выезжая из страны, есть из чего выбирать.

Аналитики портала Picodi провели опрос среди казахстанцев и выяснили, где они предпочитают отдыхать летом.

Как отдыхают и сколько тратят

В результате опроса выяснилось, что большинство опрошенных казахстанцев (57%) предпочитают проводить отпуск в своем городе или на даче из-за отсутствия финансовых возможностей.

Те, кто отправляется в поездку по стране или за границу, чаще всего делают это с семьей (75%) или с друзьями (11%). Интересно, что те, кто отдыхает вместе с семьей, тратят меньше денег, чем те, кто с друзьями (314 тысяч тенге против 340-358 тысяч тенге на человека).

Инфографика: picodi.com

Где казахстанцы проводят свой отпуск

По результатам опроса выяснилось, что 69% казахстанцев предпочитают проводить свой отпуск за границей. Вероятно отечественные зоны отдыха еще не могут предложить сервис такого же качества за разумные деньги.

Отдыхают внутри страны только 31% наших граждан, причем 18% опрошенных заявили, что никогда не отдыхали за границей. Причины этому указывали разные:

это слишком дорого - 75% опрошенных выбрали данный вариант;

опрошенных выбрали данный вариант; трудно организовать отдых - 19% опрошенных;

опрошенных; это неинтересно - такую причину указали 13% респондентов ;

респондентов не знают иностранного языка - 7% ;

; хотят поддержать отечественный бизнес - 6% опрошенных.

Инфографика: picodi.com

Для проведения отпуска в Казахстане респонденты чаще всего выбирали следующие направления:

Алматы - 44% ;

; Бурабай- 35% ;

; Нур-Султан - 33% ;

; Алаколь - 27%.

Еще 16% опрошенных предпочитают проводить свой отпуск у родственников в деревне или в другом городе.

Среди зарубежных мест для отдыха лидируют Турция, Россия и Египет.

На что обращают внимание казахстанские туристы

Улетая отдыхать за границу, наши граждане отмечают высокий уровень обслуживания (59%), вкусную еду (53%), чистоту на улицах и отсутствие мусора (44%), хорошие дороги (42%) и чистые туалеты (40%).

Из всех этих плюсов, по мнению казахстанских туристов, которые отдыхают внутри страны, отечественные курорты могут похвастаться лишь вкусной едой. На это обратили внимание 26% опрошенных.

Зато есть масса других достоинств, среди которых отсутствие "толпы" (17%), много пунктов общепита (18%), отношение местных жителей к туристам (23%) и качественная мобильная связь (22%).

Инфографика: picodi.com

Минусов у казахстанских зон отдыха оказалось больше. Основные претензии отдыхающих относятся к ценам: 62% опрошенных считают, что они не соответствуют качеству.

Несмотря на активное развитие внутреннего туризма, зоны отдыха до сих пор не могут предоставить отдыхающим сервис, который мог бы конкурировать с Египтом или Турцией. Зато цены зачастую устанавливаются такие, что многим казахстанцам оказывается дешевле отдыхать за границей.

Помимо стоимости, казахстанцы, отдыхающие в стране, жалуются на отсутствие сортировки мусора - в местах отдыха очень грязно. Эти же претензии предъявляются к общественным туалетам.

Не обошли упреки стороной и качество казахстанских дорог. Например, на озеро Алаколь, одно из самых популярных мест отдыха среди казахстанцев, до сих пор очень проблемно добраться на машине.

Казахстанцы, отдыхающие за границей, жалуются на другие недостатки:

слишком много туристов - 25% ;

; высокие цены - 15% ;

; плохой Wi-Fi - 14% ;

; плохая сотовая связь - 7% ;

; отношение местных к туристам - 6%.

Инфографика: picodi.com

Несмотря на все плюсы и минусы, каждый выбирает сам где ему отдыхать. Зачастую все сводится к финансовым возможностям. Сейчас в заграничных курортах можно хорошо отдохнуть семьей на сумму 300-400 тысяч тенге.

Стоит отметить, что это средняя сумма для отдыха. В зависимости от курортной зоны и страны стоимость может заметно разниться.

Впрочем, это все равно может оказаться дешевле, чем отдыхать на казахстанских курортах в Бурабае или в Актау на берегу Каспия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1975175-na-kakoy-otpusk-hvataet-deneg-u-kazahstantsev/