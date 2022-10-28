Туристский взнос для иностранцев в размере 5% планируют внедрить в Астане

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В казахстанской столице предлагают утвердить ставку туристского взноса для иностранцев с 2023 года в размере 5%. Проект решения маслихата появился на официальном портале "Открытые НПА".

Разработало проект документа Управление по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

Так, предлагается применять к туристскому взносу для иностранцев в местах размещения туристов следующие ставки:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0% от стоимости пребывания;

с 1 января 2023 года – не более 5% от стоимости пребывания.

Отмечается, что расчет ставок туристского взноса для иностранцев проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года.

В случае снижения или увеличения количества иностранных туристов размеры взноса могут быть изменены. При этом в течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных и сезонности.

"Реализация проекта не потребует дополнительных затрат и не повлечет социально-экономических и/или правовых последствий", - говорится в документе.

Отмечается, что туристический взнос вводится в целях развития въездного туризма, а также для улучшения условии субъектам туристской деятельности в столице и увеличения доходов местного бюджета.

Обсуждение проекта продлится до 10 ноября.

Что такое туристский взнос

Согласно информации, размещенной на ИПС "Әділет", туристский взнос для иностранцев – это платеж, взимаемый с туристов за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.

Сумма взимаемого туристского взноса для иностранцев, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания.

Взимание туристского взноса для иностранцев осуществляется операторами в момент регистрации иностранцев в местах размещения туристов при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность. При этом операторы информируют иностранцев о взимаемом туристском взносе для иностранцев за каждые сутки пребывания перед их регистрацией в местах размещения туристов.

Туристский взнос в Казахстане

В Казахстане о туристском взносе заговорили в 2021 году. В апреле того же года парламент принял закон по вопросам туристской деятельности. Отмечалось, что с учетом мирового опыта документ предусматривал введение туристского взноса с иностранцев.

Как поясняла уже бывший министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, этот взнос будет представлять собой дополнительный источник местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В ноябре прошлого года правительство утвердило размеры и правила уплаты туристского взноса, но действовать они начали лишь с 1 января 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994755-turistskiy-vznos-dlya-inostrantsev-v-razmere-5-planiruyut-vnedrit-v-astane/