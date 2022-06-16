Иностранные туристы будут меньше платить за товары, купленные в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Для развития туризма в стране правительство запустило пилотный проект, в рамках которого иностранцам снижают сумму НДС за вывоз товаров, приобретенных в Казахстане. Проект хотят расширить на несколько городов и торговых центров. В каких регионах будут делать скидки для иностранных туристов, узнали журналисты NUR.KZ.

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на туристическую отрасль. Страны, зависимые от туризма, потеряли миллиарды. Казахстан также почувствовал негативные последствия коронавирусных ограничений.

Помог сгладить ситуацию проект «TAX FREE», который был реализован в целях развития въездного туризма Комитетом государственных доходов МФ РК. Его суть заключается в снижение ставки НДС для иностранных туристов, которые покупают товары в Казахстане.

Как работает “TAX FREE”

Проект работает по типу “кэшбэка”: скидка назначается не сразу, а только когда турист уезжает из страны. Для получения компенсации турист должен предъявить чек «TAX FREE» сотруднику таможенного поста. Сумма компенсации поступит после проставления отметки таможенником.

Сейчас иностранные туристы могут получить скидку только при покупке товаров в Алматы. В проекте участвуют четыре субъекта торговой деятельности, представляющие 34 мировых бренда, на базе торгового дома «Esentai Mall». То есть сниженный НДС действует только на товары, купленные там.

Проект должен был работать до 1 июля 2022 года, однако за это время он зарекомендовал себя как успешный инструмент для развития туризма в стране. С момента его запуска сумма компенсации НДС иностранным гражданам составила восемь млн тенге за приобретенные товары на сумму 103 млн тенге.

В связи с этим, а также из-за остаточного воздействия пандемии было решено продлить проект до 1 июля 2023 года. Его также запустят и в других городах Казахстана.

Где еще запустят “TAX FREE”

Авторами решено расширить географию проведения пилотного проекта и увеличить количество стационарных торговых объектов в городах Алматы, Нур-Султан и Туркестан.

Расширить проект предлагается следующим образом:

В Алматы к проекту присоединятся: ТРЦ «Мега», ТРЦ «Достык Плаза», ТРЦ «Forum», магазин часов «Rolex Boutique Almaty», магазин часов «Premier Group», магазин «Tiffany», магазин «Cartier»;

В Нур-Султане запустят проект в четырех точках: ТРЦ «Talan Gallery», ТРЦ «Керуен», ТРЦ «Хан Шатыр», ТРЦ «Мега Silk Way»;

В Туркестане к проекту присоединится ТРЦ «Karavansaray Turkistan».

“TAX FREE” не является изобретением Казахстана. Можно сказать, что это общемировой опыт, ведь во многих развитых странах работает скидочная система для иностранных туристов. Как показывает практика - довольно успешно.

В настоящее время проект нормативного правового акта прошел все необходимые процедуры и находится на согласовании в Министерстве юстиции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974303-inostrannye-turisty-budut-menshe-platit-za-tovary-kuplennye-v-kazahstane/