Как сдерживают рост цен на социально значимые продукты питания в Казахстане

Чек и продукты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Казахстана в текущем году постоянно сталкиваются с ростом цен на многие товары и услуги. С этим явлением активно борются в правительстве. О том, как в стране регулируют стоимость продовольственных товаров, рассказали в Комитете по защите прав потребителей РК.

Многие товары и услуги в 2022 году достаточно сильно подорожали. По итогам ноября инфляция в Казахстане составила рекордные 19,6%, а рост цен на продукты питания - 24,1%.

Дорожают также и социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), цены на которые могут контролировать в правительстве. Тем не менее, как показывает практика, это не мешает недобросовестным предпринимателям необоснованно завышать цены на продукцию.

Как сообщила руководитель Департамента по защите прав потребителей по Акмолинской области Светлана Занегина, в таких случаях продавцов нужно наказывать.

“В случае обнаружения факта значительного повышения цен на социально значимые продовольственные товары потребители могут обращаться в акиматы региона”, - объяснила руководитель департамента.

Дело в том, что на социально значимые продукты питания, куда входят 19 наименований, действует максимальная допустимая торговая надбавка в 15%. Ее превышение является незаконным и наказывается штрафом, размер которого может достигать 300 месячных расчетных показателей (МРП) - это более 900 тыс. тенге в 2022 году.

Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Впрочем, не только при помощи штрафов в правительстве сдерживают цены на социально значимые продовольственные товары.

Так, в целях стабилизации цен на заседании правительства РК был принят комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции в стране. Например, на казахстанских маркетплейсах (площадках для онлайн-магазинов) планируется внедрение специальных разделов для социально-уязвимых слоев населения.

С представителями бизнеса также постоянно проводятся переговоры о снижении и поддержании цен на СЗПТ. А в качестве мер поддержки регулярно организуются еженедельные сельскохозяйственные ярмарки и другие подобные мероприятия.

Напомним, что помимо этого в правительстве проводятся переговоры с крупными производителями и торговыми сетями о снижении самой торговой надбавки - с 15% до 10%.

Все эти меры позволяют лучше контролировать рост цен на социально значимые продовольственные товары, однако они не могут в полной мере остановить его. Дело в том, что на стоимость продуктов влияет множество факторов, в том числе и курс тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002364-kak-sderzhivayut-rost-tsen-na-sotsialno-znachimye-produkty-pitaniya-v-kazahstane/