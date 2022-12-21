Станут ли продукты дешевле из-за падения курса рубля в Казахстане, рассказали аналитики

Деньги и продуктовая корзина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс российского рубля к доллару США за последние дни снизился, что может отразиться на некоторых экономических процессах и в нашей стране. О том, как это может повлиять на цены в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Курс рубля в 2022 году демонстрировал значительное укрепление по отношению к доллару США. Так, в марте за доллар просили более 120 рублей, а в июне ценник снижался до 53 рублей.

Отразилось это и на кросс-курсе между валютами Казахстана и России – рубль достигал почти 9 тенге. Это также влияло и на экономическое состояние страны, так как от курсовой разницы зависит стоимость торговли различными товарами, включая и продукты питания.

То есть покупка товаров из России становилась дороже, что отражалось на росте цен для казахстанских потребителей.

Теперь курс доллара вырос до почти 69 рублей, а пара RUB-KZT снизилась до 6,78 тенге. Как сообщают аналитики Telegram-канал Tengenomika, текущее ослабление валюты РФ также может повлиять на цены в казахстанских магазинах.

Почему рубль ослабел

Согласно данным аналитиков, текущее изменение валютных курсов связано с ценами на нефть российской марки Urals, которая снизилась до 50 долларов за баррель, а также с введением ценовых ограничений со стороны ЕС.

Добыча нефти. Иллюстративное фото: pixabay.com

"Так, средняя цена Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 57,5 USD за баррель при средней цене Brent за этот период – 84 USD за баррель.

Спрэд увеличился до 27 USD или 32%, что ощутимо бьет по экспортным доходам России и сокращает ее торговый профицит, которые являлись основными факторами крепкого рубля последние полгода на фоне резкого обвала импорта", – сообщают аналитики.

При этом тенге остается устойчивым к доллару США и сохраняет позиции на уровне 468 тенге. Соответственно, национальная валюта страны укрепляется и к рублю, что приводит к снижению его стоимости.

Как это может повлиять на продуктовые цены

Как указывается в источнике, учитывая экономическую связь между Казахстаном и Россией (активный импорт товаров), снижение стоимости рубля может стать благоприятным фактором для казахстанцев.

"В свою очередь, более дешевый импорт может оказать дополнительный дезинфляционный эффект в экономике", – считают аналитики.

Напомним, что пока уровень годовой инфляции в Казахстане составляет 19,6%. При этом значительную долю в ее росте занимают продукты питания.

То есть это означает, что импорт станет дешевле, а значит – могут снизиться и цены на определенные продукты и товары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002266-stanul-li-produkty-deshevle-iz-za-padeniya-rublya-rasskazali-analitiki/