В каких странах сильнее всего подорожали товары и услуги

Многие страны мира в 2022 году столкнулись с рекордной инфляцией, в некоторых из них показатель превысил даже 100%. О том, где был зафиксирован самый высокий рост цен, рассказали аналитики портала Visual Capitalist.
В Казахстане по итогам ноября годовая инфляция достигла практически 20%. Текущий рост цен в стране оказался самым высоким как минимум за последние 6 лет. Однако подобная картина наблюдается не только здесь – многие государства также столкнулись с рекордным подорожанием товаров и услуг.
Так, например, в Турции инфляция к декабрю достигла 84,39%. При этом ее темп за месяц немного замедлился - в октябре годовой рост цен на товары и услуги здесь составлял 85,5%.
Впрочем, если для некоторых стран двухзначная инфляция уже является обыденностью, то для других – это труднодостижимая цель. Так, с августа по октябрь этого года трехзначной годовой инфляцией отметились следующие государства:
- Зимбабве – 269%;
- Ливан – 162%;
- Венесуэла – 156%;
- Сирия – 139%;
- Судан – 103%.
В топ 10 стран с высокой инфляцией, согласно исследованию Visual Capitalist, также вошли: Аргентина (в октябре инфляция составила 88%), Шри-Ланка (66%), Иран (в августе годовой рост цен составил 52,2%) и Суринам (41,4% - в сентябре).
Однако, как отмечают аналитики, не везде в мире наблюдается рекордный рост цен. Например, в Швейцарии и Саудовской Аравии инфляция в октябре составила лишь 3%. А вот самый низкий рост цен был зафиксирован в Китае (2,1%), Панаме (1,9%) и в Макао (1,1%).
При этом единственной страной, в которой произошла дефляция (снижение цен), согласно данному исследованию, стал Южный Судан – здесь к сентябрю снижение цен составило 2,5%.
Какая инфляция в странах СНГ
Страны, входящие в Содружество независимых государств (СНГ), членом которого является и Казахстан, оказались «середнячком» в статистике по росту цен. Так, в октябре текущего года в странах-участницах СНГ была зафиксирована следующая инфляция:
- Молдова – 34,6%;
- Казахстан – 18,8%;
- Кыргызстан – 15,4%;
- Беларусь – 15,2%;
- Азербайджан – 13,7%;
- Россия – 12,6%;
- Узбекистан – 12,2%;
- Армения – 9,5%;
- Таджикистан – 5,7% (данные на сентябрь 2022 года).
Стоит отметить, что для статистики октябрь месяц был выбран не случайно. Дело в том, что у некоторых стран просто нет опубликованных данных по ноябрю – таким образом удалось сделать выборку максимально объективной.
Напомним, чтобы снизить рекордную инфляцию в стране, Национальный банк РК повысил базовую ставку. Таким способом он хочет "остудить" экономику и вернуть темпы роста цен на прежний уровень.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000656-v-kakih-stranah-silnee-vsego-podorozhali-tovary-i-uslugi/