В каких странах сильнее всего подорожали товары и услуги

Монеты. Иллюстративное фото: Adam Gault/Getty Images

Многие страны мира в 2022 году столкнулись с рекордной инфляцией, в некоторых из них показатель превысил даже 100%. О том, где был зафиксирован самый высокий рост цен, рассказали аналитики портала Visual Capitalist.

В Казахстане по итогам ноября годовая инфляция достигла практически 20%. Текущий рост цен в стране оказался самым высоким как минимум за последние 6 лет. Однако подобная картина наблюдается не только здесь – многие государства также столкнулись с рекордным подорожанием товаров и услуг.

Так, например, в Турции инфляция к декабрю достигла 84,39%. При этом ее темп за месяц немного замедлился - в октябре годовой рост цен на товары и услуги здесь составлял 85,5%.

Впрочем, если для некоторых стран двухзначная инфляция уже является обыденностью, то для других – это труднодостижимая цель. Так, с августа по октябрь этого года трехзначной годовой инфляцией отметились следующие государства:

Зимбабве – 269%;

Ливан – 162% ;

; Венесуэла – 156% ;

; Сирия – 139% ;

; Судан – 103%.

В топ 10 стран с высокой инфляцией, согласно исследованию Visual Capitalist, также вошли: Аргентина (в октябре инфляция составила 88%), Шри-Ланка (66%), Иран (в августе годовой рост цен составил 52,2%) и Суринам (41,4% - в сентябре).

Страны с самой высокой годовой инфляцией. Источник данных: Visual Capitalist

Однако, как отмечают аналитики, не везде в мире наблюдается рекордный рост цен. Например, в Швейцарии и Саудовской Аравии инфляция в октябре составила лишь 3%. А вот самый низкий рост цен был зафиксирован в Китае (2,1%), Панаме (1,9%) и в Макао (1,1%).

При этом единственной страной, в которой произошла дефляция (снижение цен), согласно данному исследованию, стал Южный Судан – здесь к сентябрю снижение цен составило 2,5%.

Какая инфляция в странах СНГ

Страны, входящие в Содружество независимых государств (СНГ), членом которого является и Казахстан, оказались «середнячком» в статистике по росту цен. Так, в октябре текущего года в странах-участницах СНГ была зафиксирована следующая инфляция:

Молдова – 34,6% ;

; Казахстан – 18,8% ;

; Кыргызстан – 15,4% ;

; Беларусь – 15,2% ;

; Азербайджан – 13,7% ;

; Россия – 12,6% ;

; Узбекистан – 12,2% ;

; Армения – 9,5% ;

; Таджикистан – 5,7% (данные на сентябрь 2022 года).

Годовая инфляция в странах СНГ. Источник данных: Visual Capitalist

Стоит отметить, что для статистики октябрь месяц был выбран не случайно. Дело в том, что у некоторых стран просто нет опубликованных данных по ноябрю – таким образом удалось сделать выборку максимально объективной.

Напомним, чтобы снизить рекордную инфляцию в стране, Национальный банк РК повысил базовую ставку. Таким способом он хочет "остудить" экономику и вернуть темпы роста цен на прежний уровень.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000656-v-kakih-stranah-silnee-vsego-podorozhali-tovary-i-uslugi/