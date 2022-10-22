Казахстан снова стал лидером по росту цен среди стран ЕАЭС

Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

Рекордная инфляция наблюдается во многих странах мира. Это касается и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входит и Казахстан. О том, как растут цены на товары и услуги в странах-участницах ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.

В Евразийский экономический союз входят пять стран: Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.

По итогам сентября самый сильный рост цен среди этих стран был зафиксирован именно в Казахстане. Так, по данным Бюро национальной статистики, месячный прирост цен в стране составил 1,8%, а в годовой динамике - вообще 17,7%.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда наша страна показывает самые высокие темпы инфляции.

Для сравнения, в Кыргызстане за этот период месячная инфляция составила всего 0,2%, в Армении – 0,6%, а в Беларуси – 0,9%.

Таким образом в этих странах годовая инфляция достигла следующих показателей:

Армения – 9,9% ;

; Кыргызстан – 15,5% ;

; Беларусь – 17,4%.

Что интересно, данных по инфляции в России за сентябрь вовсе нет. Однако, как отмечают аналитики, по итогам августа в стране было зафиксировано снижение цен на 0,5% за месяц. Тогда годовая инфляция там составила всего 14,3%.

в Казахстане самая высокая инфляции среди стран-участниц ЕАЭС. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что дорожало сильнее всего

Казахстан по итогам сентября 2022 года оказался лидером по месячному росту цен сразу в нескольких категориях:

образование – 7,9% ;

; коммунальные услуги – 4,2% ;

; предметы домашнего обихода – 3,3% ;

; одежда и обувь – 1,9% ;

; культура и отдых – 1,9% ;

; алкогольная и табачная продукция – 1,4% ;

; здравоохранение – 1%.

В то же время Беларусь показала самый высокий рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 1,8% за месяц).

Армения отметилась ростом цен на транспорт (на 0,4%), Кыргызстан отличился самым сильным подорожанием в ресторанном и гостиничном бизнесе (на 0,8%), а также ростом цен на разные товары и услуги (на 2,2%).

Стоит отметить, что эта картина инфляции в странах-участницах ЕАЭС является не полной, так как данные по России приведены не были.

Тем не менее, по данным, которые все-таки известны, можно предположить, что заложенные в августе тенденции по снижению темпов роста инфляции в России не продолжились – инфляция по отношению к декабрю 2021 года в сентябре составила 10,5% против 10,4% в августе.

Напомним, что в связи с замедлением инфляционных процессов в России Центральный банк РФ в сентябре принял решение снизить базовую ставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993903-kazahstan-snova-stal-liderom-po-rostu-tsen-sredi-stran-eaes/