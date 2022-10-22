Казахстан снова стал лидером по росту цен среди стран ЕАЭС

Рекордная инфляция наблюдается во многих странах мира. Это касается и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входит и Казахстан. О том, как растут цены на товары и услуги в странах-участницах ЕАЭС, узнали журналисты NUR.KZ.
В Евразийский экономический союз входят пять стран: Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.
По итогам сентября самый сильный рост цен среди этих стран был зафиксирован именно в Казахстане. Так, по данным Бюро национальной статистики, месячный прирост цен в стране составил 1,8%, а в годовой динамике - вообще 17,7%.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда наша страна показывает самые высокие темпы инфляции.
Для сравнения, в Кыргызстане за этот период месячная инфляция составила всего 0,2%, в Армении – 0,6%, а в Беларуси – 0,9%.
Таким образом в этих странах годовая инфляция достигла следующих показателей:
- Армения – 9,9%;
- Кыргызстан – 15,5%;
- Беларусь – 17,4%.
Что интересно, данных по инфляции в России за сентябрь вовсе нет. Однако, как отмечают аналитики, по итогам августа в стране было зафиксировано снижение цен на 0,5% за месяц. Тогда годовая инфляция там составила всего 14,3%.
Что дорожало сильнее всего
Казахстан по итогам сентября 2022 года оказался лидером по месячному росту цен сразу в нескольких категориях:
- образование – 7,9%;
- коммунальные услуги – 4,2%;
- предметы домашнего обихода – 3,3%;
- одежда и обувь – 1,9%;
- культура и отдых – 1,9%;
- алкогольная и табачная продукция – 1,4%;
- здравоохранение – 1%.
В то же время Беларусь показала самый высокий рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 1,8% за месяц).
Армения отметилась ростом цен на транспорт (на 0,4%), Кыргызстан отличился самым сильным подорожанием в ресторанном и гостиничном бизнесе (на 0,8%), а также ростом цен на разные товары и услуги (на 2,2%).
Стоит отметить, что эта картина инфляции в странах-участницах ЕАЭС является не полной, так как данные по России приведены не были.
Тем не менее, по данным, которые все-таки известны, можно предположить, что заложенные в августе тенденции по снижению темпов роста инфляции в России не продолжились – инфляция по отношению к декабрю 2021 года в сентябре составила 10,5% против 10,4% в августе.
Напомним, что в связи с замедлением инфляционных процессов в России Центральный банк РФ в сентябре принял решение снизить базовую ставку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993903-kazahstan-snova-stal-liderom-po-rostu-tsen-sredi-stran-eaes/