Рекордный рост цен начал замедляться в Турции

Флаг Турции. Иллюстративное фото: pixabay.com

Последний год в Турции рекордными темпами росла инфляция. Но в ноябре наметилось долгожданное замедление. Об этом свидетельствуют официальные данные, которые опубликовал Турецкий статистический институт.

По итогам ноября инфляция в Казахстане почти достигла рекордных 20%. Чтобы взять рост цен под контроль, Национальный банк РК принял решение повысить базовую ставку до 16,75%.

Впрочем, в некоторых странах мира инфляция значительно превышает казахстанскую. Одной из таких стран является Турция, которая также демонстрирует рекордный рост цен. Здесь к декабрю официальная инфляция достигла 84,39%, что более чем в 4 раза выше казахстанского показателя.

Но в ноябре рост цен начал замедляться – текущий показатель немного ниже того, что был в октябре (85,51%).

Стоит также отметить, что именно в этом месяце, несмотря на высокие темпы инфляции, центральный банк Турции принял решение снизить базовую ставку с 10,5 до 9%.

При этом, турецкий финрегулятор отмечает, что бороться с ростом цен не прекращает, просто будет использовать для этого другие механизмы. В итоге за месяц темпы инфляции снизились более чем на 1 процентный пункт. Это произошло впервые с мая 2021 года.

Темпы инфляции в Турции начали замедляться. Инфографика: Turkish Statistical Institute

Отметим, что несмотря на снижение темпов, текущие цены в Турции все равно значительно выше тех, что были годом ранее - в ноябре 2021 года инфляция составляла 21,31%. А уже с декабря начала активно расти.

В ноябре 2022 года месячный рост цен составил 2,88%. Стоимость продуктов питания выросла на 5,75% за месяц. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 3,19%, а услуги кафе, отелей и ресторанов стали дороже на 3,18%.

Если же брать рост цен в годовом разрезе, то продовольственные товары выросли в цене на 102,55%, а алкоголь и табак – на 83,49%. Однако сильнее всего за год подорожала транспортная сфера Турции – сразу на 107,03%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000346-rekordnyy-rost-tsen-v-turtsii-nachal-zamedlyatsya/