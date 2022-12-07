Отказаться от льготной ипотеки под 2% хотят в Казахстане

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сейчас в Казахстане действует жилищная программа для социально уязвимых слоев населения «Бақытты Отбасы». Ее главная особенность в низкой ставке вознаграждения, которая составляет всего 2% годовых. Но по определенным причинам эту льготную ипотеку хотят отменить, сообщает портал «Крыша».

В данный момент в стране действует льготная жилищная программа «Бақытты Отбасы», в рамках которой можно оформить ипотеку под 2%, но ею воспользоваться могут далеко не все казахстанцы.

Согласно правилам, на эту ипотеку могут претендовать граждане из следующих категорий:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью 1 и 2 групп;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты.

В этот список также входят неполные семьи, но эту категорию из него планируют исключить.

Впрочем, в Казахстане могут отменить и саму льготную программу. Об этом на правительственном часе в мажилисе заявил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев.

По его словам, сейчас совместно с депутатами прорабатывается проект закона о жилищных отношениях, в рамках которого рассматривается возможность разрешить казахстанцам выкупать арендное жилье. Однако, если поправки примут, то придется отказаться от льготной ипотеки.

«Если поправки будут поддержаны – это и арендное жилье без права или с правом приватизации, – то мы будем вносить предложение об исключении проекта по 2%-му льготному кредитованию. Мы будем вынуждены ограничить этот проект, потому что финансы ограничены», – объяснил Дауылбаев.

Впрочем, помимо «Бақытты Отбасы» в Казахстане действуют и другие жилищные программы для социально-уязвимых слоев населения. Например, «Шанырак» - льготная ипотека под 5%, ее отменять не планируется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2000441-otkazatsya-ot-lgotnoy-ipoteki-pod-2-hotyat-v-kazahstane/