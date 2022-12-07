Почему доллар подорожал после повышения базовой ставки, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость доллара США к тенге зависит от различных факторов, включая и базовую ставку Национального банка. О том, почему после повышения последней курс тенге ослаб, а доллар подорожал, читайте в материале NUR.KZ.

5 декабря 2022 года Национальный банк РК принял решение о повышении базовой ставки с 16 до 16,75%.

Это должно отразиться на некоторых аспектах жизни казахстанцев. Например, кредиты станут дороже, а депозиты выгоднее. Так, предельные ставки вознаграждения по бессрочным банковским вкладам уже выросли до 16,3% годовых, а по сберегательным – до 18,3%.

Также одним из эффектов от повышения ставки должно было стать укрепление курса тенге к доллару США. Однако американская валюта в итоге стала чуть дороже.

Почему доллар вырос

Курс доллара за 6 декабря на бирже KASE вырос на 2,74% и достиг 472 тенге, а на валютной бирже Форекс американская валюта доходила до 473,65 тенге.

Как сообщают аналитики Telegram-канала ProEconomics, это могло стать причиной для критики курса центрального банка страны, так как в итоге тенге вместо укрепления немного обесценился.

Однако они напоминают, что на стоимость национальной валюты влияет сразу несколько факторов. Например, одним из них является нефть, которая снизилась в цене.

Но до этого она почти не оказывала влияния на курс тенге. Поэтому в ProEconomics напоминают и про другие причины.

Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com/drobotdean

Рост индекса доллара США и сезонный фактор

Индекс доллара – это показатель стоимости доллара США по отношению к корзине из шести основных валют: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

И чем этот индекс выше, тем крепче доллар, а значит – слабее другие валюты, включая и тенге.

"Индекс доллара США после нескольких дней на отметке 104,5 вчера (5 декабря - примечание редактора) вновь достиг отметки 105,24. Фьючерс на индекс доллара США, отражающий ожидания рынка относительно дальнейшей динамики американской валюты, дорожает.

Инвесторы уходят от рисков в преддверии скорого решения ФРС по базовой ставке. Они опасаются, что ФРС все же не замедлит темпы повышения ставки после сильных данных по рынку труда США", – сообщают аналитики.

Также они отмечают сезонность спроса на доллары в декабре от физических и юридических лиц.

Так, казахстанцы традиционно закупаются валютой в конце года, что увеличивает спрос на доллар и, соответственно, приводит к его подорожанию. Это становится внутренним фактором ослабления тенге.

Поэтому, как считают аналитики, текущая динамика курса национальной валюты оказалась вполне ожидаемой, несмотря на рост базовой ставки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000351-pochemu-dollar-podorozhal-posle-povysheniya-bazovoy-stavki-rasskazali-kazahstanskie-analitiki/