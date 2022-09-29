Почему курс тенге почти не реагирует на нефтяные цены, рассказал аналитик

Курс доллара определяется на торгах. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Тенге торгуется на рыночных условиях на валютной бирже. То есть его стоимость должна зависеть от внешних факторов: цен на нефть, индекса доллара и так далее. Однако с середины 2022 года их влияние заметно снизилось. О причинах такого явления читайте в материале NUR.KZ.

В 2014 году Казахстан перешел к плавающему курсу тенге, когда государство отказывается от искусственного удержания определенной цены. В 2021 это было подтверждено сообщением Национального банка РК.

То есть стоимость тенге определяется торгами на валютной бирже. При этом государство сохраняет возможность влиять на этот процесс за счет валютных интервенций, о которых обычно сообщает Нацбанк.

Однако в июле-августе 2022 года курс тенге оставался стабильным при колебании цен на нефть, курса рубля и других факторов.

Например, при стоимости нефти на уровне 106 долларов США в июле курс американской валюты составлял 480 тенге на бирже. А на 28 сентября он был равен 481 тенге при нефтяных ценах на уровне 84,63 доллара США.

Как сообщил корреспонденту NUR.KZ независимый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев, причиной такого поведения нацвалюты может быть ее предварительное ослабление.

Тенге заранее ослабили

"Я предполагаю, что Нацбанк мог пойти на искусственное ослабление тенге где-то в июле, чтобы он меньше колебался в последующем.

С тех пор наш тенге практически не движется – даже когда 26 сентября нефть упала до 84 долларов США за баррель, наша нацвалюта немного сдвинулась, но закончила торги на той же отметке 478 тенге за доллар.

Мы, видимо, продолжаем придерживаться политики слабого тенге, чтобы его курс меньше колебался на фоне внешних шоков", – сообщает аналитик.

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Частичный плавающий обменный курс

Согласно мнению аналитика, подобные меры были приняты для смягчения реакции тенге на будущие экономические колебания.

Все дело в том, что для казахстанцев курс тенге является неким показателем эффективности экономики. И если он слабеет, то население считает, что экономика страны тоже слабеет. А если растет – значит и Казахстан укрепляется.

"Однако это неверное тождество. В качестве примера можно взять курс рубля в России – нацвалюта РФ крепнет, а экономика продолжает сталкиваться со значительными трудностями", – отмечает Андрей Чеботарев.

Другими словами, казахстанцы привыкли смотреть на курс тенге как показатель экономики, что также может использоваться регулятором для контроля общественного мнения.

Это может выражаться в использовании частично плавающего обменного курса тенге.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, почему кыргызский сом оказался крепче тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989825-pochemu-kurs-tenge-pochti-ne-reagiruet-na-neftyanye-tseny-rasskazal-analitik/