Более чем на 3 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 6 декабря, днем доллар подорожал более чем на 3 тенге на Казахстанской фондовой бирже. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты составляет 472,33 тенге. Таким образом, с момента предыдущих торгов доллар США подорожал на 3,07 тенге.

Согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 468,2-473,5 тенге, продажа – 474,2-477,5 тенге;

в Астане: покупка – 468,2-470,5 тенге, продажа – 474,2-476,2 тенге.

Также, по данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,5-473,5 тенге, продажа – 476,5-477,5 тенге;

в Астане: покупка – 470,9-473,5 тенге, продажа – 474,9-477 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2000356-bolee-chem-na-3-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/