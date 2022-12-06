Предельные ставки по депозитам снова повысили в Казахстане

Копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк РК повысил базовую ставку, а вслед за ним аналогичное решение по вкладам в тенге принял и Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД). О том, как изменились максимальные рекомендуемые ставки, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам ноября инфляция в Казахстане достигла рекордных 19,6%. В ответ на это Национальный банк Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 16,75%.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов также пересмотрел предельные ставки по тенговым вкладам физлиц на декабрь 2022 года и январь 2023 года.

Теперь те ставки, которые КФГД утвердил всего несколько дней назад (1 декабря), стали неактуальными.

Повышению подверглись абсолютно все виды тенговых депозитов на все возможные сроки. Например, у всех несрочных вкладов в тенге теперь действует предельная рекомендуемая ставка 16,3%.

Как выросли ставки по срочным депозитам

КФГД также заметно поднял предельные ставки по срочным депозитам. Так, вклады, открываемые на срок 3 и 6 месяцев, получили процентную ставку в 17,3% – для непополняемых и 16,8% – для пополняемых депозитов (ранее было 16,5% и 16% соответственно).

У срочных депозитов сроком на 12 месяцев ставка выросла до 14,8%, если у них нет возможности пополнения, и до 14,5%, если она есть.

У депозитов на два года предельный процент теперь равен 10,7% – для непополняемых и 10,5% – для пополняемых.

Как изменились ставки у сберегательных вкладов

Сберегательные депозиты стали еще более выгодными. Так, у вкладов, которые открываются на срок от 3 до 6 месяцев, процентная ставка выросла до 18,3%, если нет возможности пополнять депозит, и 17,8%, если она есть.

У депозитов сроком на 1 год рекомендуемая ставка стала равна 16,9% для вкладов с пополнением и 15,7% – без пополнения. У двухгодичных вкладов эта ставка ниже: 14,3% – для непополняемых и 13,5% – для пополняемых.

Обновленные ставки по тенговым депозитам. Таблица: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Данные предельные ставки вступают в действие с 6 декабря текущего года. Однако стоит отметить, что они не являются обязательными. Каждый банк второго уровня самостоятельно принимает решение, повышать ставку по свои депозитным продуктам или нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2000318-predelnye-protsenty-po-depozitam-snova-povysili-v-kazahstane/