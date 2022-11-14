Казахстанцы ожидают еще более сильного роста цен, заявили аналитики

Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

В октябре текущего года в Казахстане был зафиксирован очередной рекорд роста цен. Это также повлияло и на потребительские настроения граждан. Как изменились инфляционные ожидания казахстанцев, рассказали аналитики Национального банка РК.

По итогам октября 2022 года инфляция в стране достигла 18,8%. Продукты в среднем подорожали на 23,1% за год, непродовольственные товары – на 17,9%, а платные услуги – на 13,5% за год.

Темп роста цен в текущем году оказался самым высоким как минимум за последние шесть лет. Для примера, среднее значение инфляции в Казахстане с 2000 по 2021 годы составляло чуть больше 8%.

Такая ситуация негативно влияет не только на доходы казахстанцев, но и на их ожидания по поводу будущей экономической ситуации в стране. Как отмечают аналитики, потребительские настроения населения заметно ухудшились.

Так, квантифицированная оценка ожидаемой через год инфляции выросла до 19%. Для сравнения, еще в сентябре этот показатель составлял лишь 16,5%. Также повысилась и медианная оценка ожидаемой инфляции в стране через 12 месяцев – с 16,9% в сентябре, до 18,3% в октябре.

Вместе с пессимистичными прогнозами ухудшилось и восприятие роста цен в стране. Оценка воспринимаемой инфляции в Казахстане выросла с 21,6% до 22%, что значительно выше реального показателя. Другими словами, казахстанцы по-прежнему ощущают рост цен в стране острее, чем он есть на самом деле, и оценка лишь ухудшается.

Инфляционные ожидания казахстанцев. Инфографика: Национальный банк РК

Что по мнению казахстанцев дорожает сильнее всего

Весь текущий год лидером по росту цен являлся сахар. По данным аналитиков за год он подорожал более чем на 86%. Это также отмечали и рядовые граждане.

Однако в октябре доля опрошенных, отметивших рост цен именно на сахар, заметно снизилась – с 38% до 28%. Вместо него респонденты указывали на сильное подорожание мяса (31% опрошенных) и молочных продуктов (34%).

Значительная доля респондентов также отметила рост цен на растительное масло (29%), хлебобулочные изделия, крупы и макаронные изделия(по 25%).

Что по мнению казахстанцев в стране дорожает сильнее всего. Инфографика: Национальный банк РК

Текущая экономическая ситуация в стране заметно повлияла и на настроения казахстанцев. Так, индекс потребительских настроений за прошедший месяц существенно ухудшился и составил 100,1 (в сентябре 2022 года – 105,1).

Также ухудшились и оценки личного материального положения за последний год – индекс снизился с 79,1 до 62,9. Аналогично снизились и оценки изменения личного положения на год вперед – с 110 до 98,8.

Отметим, что на фоне ухудшения этих показателей, готовность казахстанцев к крупным покупкам, наоборот, выросла - индекс повысился с 81,1 до 85,8.

Потребительские настроения казахстанцев ухудшились. Инфографика: Национальный банк РК

Что интересно, пессимистичные ожидания рядовых граждан не в полной мере разделяют представители бизнеса. Предприятия реального сектора, наоборот, ожидают замедления темпов роста цен, как потребительских, так и на готовую продукцию.

Предприятия отмечают снижение темпов роста цен в стране. Инфографика: Национальный банк РК

Если подводить итог, то можно отметить, что в целом инфляционные ожидания казахстанцев за месяц заметно ухудшились. Это также касается и представителей бизнеса, которые хоть и отмечают замедление роста цен, но все равно изменили свои прогнозы по поводу инфляции в следующем году, повысив оценку до 17,6%

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что эксперты и профессиональные участники финансового рынка также отличились пессимистичными прогнозами. По мнению большинства опрошенных, улучшению экономической ситуации в стране не помогут даже высокие цены на нефть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996992-kazahstantsy-ozhidayut-esche-bolee-silnogo-rosta-tsen-zayavili-analitiki/