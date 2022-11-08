Какой рост цен и курс доллара прогнозируют казахстанские эксперты

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

2022 год отличился нестабильной геополитической ситуацией в мире, а также рекордным ростом цен. Это отразилось и на прогнозах экспертов, которые отличаются некоторой пессимистичностью. О том, чего они ожидают от экономической ситуации в стране, рассказали в Ассоциации финансистов Казахстана.

В предыдущих опросах, которые были организованы Ассоциацией финансистов Казахстана, можно заметить одну общую тенденцию – прогнозируемые цены на нефть марки Brent постепенно увеличиваются.

Так, еще в августе многие эксперты ожидали в среднесрочной перспективе (через 12 месяцев) снижение цен на нефть до 88,6 долларов за баррель. Но после того, как страны-участницы ОПЕК+ предприняли ряд оперативных мер по стабилизации цен, этот прогноз улучшился до 91,1 доллара за баррель.

В текущем же опросе взгляды экспертов по поводу стоимости нефти стали еще более «смелыми». По их мнению нефтяные котировки могут вырасти до 102,4 доллара за баррель к концу 2023 года.

Такие ожидания, вероятно, обусловлены оперативными действиями ОПЕК+ по снижению объёмов добычи, обсуждением «потолка цен» на нефть из РФ, а также возможной отменой жестких ковидных ограничений в КНР.

Впрочем, это не сильно повлияет на Казахстан. Многие эксперты, даже с учетом ожидаемого роста цен на нефть, прогнозируют дальнейшее снижение роста экономики до 2,7% в течение года (прошлые прогнозы составляли 3,2%).

Что ожидают эксперты от экономической ситуации. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Пессимистичные прогнозы наблюдаются не только по отношению к ВВП. На фоне очередного рекордного роста цен, который был зафиксирован по итогам октября, многие эксперты изменили свои взгляды и по поводу инфляционных ожиданий через год – они выросли с 12,9% до 13,9%.

Прогноз инфляции. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Это также отразилось и на мнении экспертов по поводу дальнейшей траектории движения базовой ставки. Здесь взгляды разделились – 52% опрошенных считает, что через месяц Нацбанк РК сохранит ее на уровне 16%, а 48% ожидают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в стране и повышения ставки вплоть до 17%. Через год же ожидается ее снижение до 14%.

Такая ситуация, вкупе с ценами на нефть может положительно сказаться на курсе тенге. На момент публикации опроса доллар стоил 464,49 тенге, к началу декабря эксперты прогнозируют его стоимость в районе 469,5 тенге, а через год – 490 тенге, тогда как еще месяц назад прогноз был в районе 496,4 тенге.

Прогноз по курсу тенге. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, данные прогнозы могут не отражать реального положения дел, так как они построены на субъективном мнении профессиональных участников финансового рынка и отражают их знание и опыт.

Однако они полезны в первую очередь тем, кто хочет понять основные экономические процессы и лучше подготовиться к возможным изменениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996198-kakoy-rost-tsen-i-kurs-dollara-prognoziruyut-kazahstanskie-eksperty/