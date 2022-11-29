Тарифы за тепло и свет придется повысить, считают аналитики в Казахстане

Счет за коммунальные услуги. Иллюстративное фото: freepik.com/wayhomestudio

Участившиеся случаи аварий на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) в Казахстане вызывают вопросы о причинах этих событий. Одной из них оказалась нехватка финансирования, связанная с низкими тарифами. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Всего в Казахстане функционирует 37 ТЭЦ, 10 из которых находятся в коммунальной собственности, 2 - в государственной, 3 - в квазигосударственной, 22 – в частной.

Согласно сообщению премьер-министра Алихана Смаилова, 65% электросетей и оборудования отечественных ТЭЦ оказались изношенными. А в некоторых городах показатели достигают 80%. При этом их средний возраст составил 61 год с момента ввода в эксплуатацию.

В результате за текущий 2022 год в Казахстане произошло несколько случаев аварий на теплоэлектроцентралях: в марте сообщалось о падении трубы ТЭЦ в Павлодаре и аварии в Степногорске, а уже осенью – в Экибастузе и Риддере.

Как выяснилось, ухудшает ситуацию отсутствие достаточного финансирования.

Национализация не поможет

Еще в апреле текущего года в Министерстве энергетики РК сообщали, что одной из основных причин, приводящих к износу оборудования на ТЭЦ, является недостаточное финансирование.

"Отрасль энергетики испытывает нехватку финансовых средств для реализации инвестиционных проектов на модернизацию, реконструкцию, замену физически и морально устаревшего оборудования, а также на капитальные ремонты оборудования электростанций", – сообщали в ведомстве.

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, в подобной ситуации даже полная передача проблемных ТЭЦ в коммунальную собственность государства не поможет в решении проблемы.

Все потому что острая нехватка финансирования на модернизацию оборудования образовалась из-за текущих тарифов, которые дешевле, чем в других странах СНГ.

"Подавляющее число ТЭЦ являются заведомо убыточными из-за действующих тарифов, что, естественно, лишает возможности и желания акционеров инвестировать средства на их модернизацию", – считают аналитики.

Поэтому простая передача в госсобственность может лишь привести к постоянному увеличению нагрузки на госбюджет.

Подсчет бюджета. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Придется пересмотреть тарифы

Аналитики отмечают, что недостаток денег связан с жестким административным сдерживанием тарифов. В результате объемы поступлений от платы за предоставленные услуги оказываются недостаточными, чтобы обеспечить ремонт и модернизацию оборудования на ТЭЦ.

"Любой товар или услуга имеют свою цену, которая не может оставаться относительно неизменной долгие годы.

Если закрывать глаза на такую критическую проблему, то мы рискуем погрузиться в цепь техногенных катастроф, часть из которых мы уже привели (в пример - примечание редактора)", – отмечают в Tengenomika.

Другими словами, одной из мер для улучшения ситуации с износом ТЭЦ и электросетей может стать повышение отпускных тарифов для населения за счет отказа от их искусственного сдерживания.

Напомним, что 27 ноября жители Экибастуза остались без тепла и света из-за аварии на ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999232-tarify-za-teplo-i-svet-pridetsya-povysit-schitayut-analitiki-v-kazahstane/