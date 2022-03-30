Внеплановую проверку проведут на Степногорской ТЭЦ из-за аварии

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В Министерстве энергетике Казахстана сообщили о начале проверки на Степногорской ТЭЦ, где 25 марта случилась авария. В ведомстве также рассказали о текущей ситуации на предприятии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"По фактам аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Акмолинской области назначена внеплановая проверка.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. О выявленных нарушениях и принятых мерах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.

​Сообщается, что сейчас на ТЭЦ работают четыре котла и три турбины.

"Генерация станции 64 МВт, температурный режим тепловых сетей соблюдается", - заключили в Минэнерго.

Напомним, ранее жители Степногорска пожаловались на отсутствие тепла в домах из-за ТЭЦ.

Как оказалось, 25 марта на Степногорской ТЭЦ в аварийном порядке был остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе, а 26 числа - по тем же причинам был остановлен КА-5.

В Минэнерго сообщали, что на ТЭЦ организовали круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962856-vneplanovuyu-proverku-provedut-na-stepnogorskoy-tets-iz-za-avarii/