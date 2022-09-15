Рост цен на еду в США достиг рекордных показателей за последние 40 лет

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По итогу августа 2022 года темпы инфляции в США показали снижение. Более того, некоторые товары за месяц сильно подешевели. Что сейчас происходит с ценами на товары и услуги в Штатах, узнали журналисты NUR.KZ.

В годовом исчислении инфляция в США по-прежнему находится на высоком уровне, по итогам августа она достигла 8,3%. Однако на деле уже третий месяц подряд происходит снижение темпов роста цен. Так, по итогам июня годовая инфляция составляла 9,1%, по итогам июля – 8,5%.

По данным Бюро статистики труда США, сильнее всего подешевели в стране энергоносители – сразу на 10,1% за один месяц. Однако в годовом исчислении цены на них все еще выше тех, что были в августе 2021 года (27,1%). Также по итогам месяца немного снизились цены на поддержанные автомобили – на 0,1%.

Тем не менее, несмотря на снижение темпов инфляции, стоимость продовольственных товаров продолжает расти – по итогам августа цены выросли на 0,8% и достигли 11,4% в годовом исчислении.

Как отметили в ведомстве, это самые высокие показатели за последние 43 года – последний раз такой рост цен наблюдался в марте 1979 года.

Также для американцев подорожали и коммунальные услуги – тариф на электричество вырос на 1,5% за месяц (15,8% за год), а коммунальное газовое обслуживание – на 3,5% (33% за год).

В целом же базовая инфляция (без учета цен на продукты и энергоносители) достигла 6,3%, что выше показателя в июле на 0,4 процентных пункта. Предметы домашнего обихода за год подорожали на 9,9%, медицина – на 5,4%, новые автомобили – на 10,1%.

Тем не менее, несмотря на относительно высокий рост цен в отдельных сферах экономики, темпы общей инфляции продолжают снижаться. Вероятно, этому поспособствовало ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, которая впервые с 1994 года повысила базовую ставку на рекордные 75 базисных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987866-rost-tsen-na-edu-v-ssha-dostig-rekordnyh-pokazateley-za-poslednie-40-let/