По росту цен на продукты питания Германия догоняет Казахстан

Бранденбургские ворота в Берлине. Иллюстративное фото: pexels.com

Германия, как и многие другие страны мира, в 2022 году столкнулась с рекордной инфляцией. Одной из причин этого явления называют рост цен на энергоносители. О том, как в стране подорожали товары и услуги, рассказали в Федеральном статистическом бюро Германии.

В текущем году жители Германии столкнулись со значительным ростом цен на товары и услуги. И инфляция, несмотря на попытки Европейского центрального банка сдержать ее путем ужесточения денежно-кредитной политики, лишь ускоряется.

Так, по итогам октября годовая инфляция в Германии увеличилась до 10,4%. Рост цен за месяц составил 0,9%.

В то же время, согласно гармонизированному индексу потребительских цен, который рассчитывается по стандартам Евросоюза, этот показатель составил сразу 11,6% (рост за месяц 1,1%)

Главной причиной высоких темпов инфляции в стране эксперты называют рост цен на энергоносители, которые по итогам октября подорожали сразу на 43% за год. При этом и без того дорогой природный газ вообще вырос в цене более чем в два раза – на 109,8%.

Такая ситуация также отразилась и на увеличении счетов за коммунальные услуги. Например, центральное отопление в стране подорожало на 35,6%. Стоит отметить, что это подорожание могло быть еще сильнее, если бы не решение правительства снизить размер налога с оборота на природный газ и центральное отопление с 19% до 7%.

Евро. Иллюстративное фото: pexels.com

Как отмечается в отчете, помимо роста цен на энергоносители, в Германии также начали фиксировать все больший рост цен на многие другие товары и услуги.

Так, например, по итогам октября продукты питания в стране подорожали на 20,3% за год, что немногим меньше октябрьских показателей в Казахстане (23,1%). При этом еще в сентябре продовольственная инфляция в Германии составляла 18,7% (22,2% - в Казахстане).

Таким образом, по росту цен на продукты питания Германия постепенно догоняет Казахстан.

Сильнее всего для немцев подорожали пищевые жиры и масла (на 49,7%), молочные продукты и яйца (на 28,9%), овощи (на 23,1%), а также хлеб и крупы (на 19,8%).

Стоит учитывать, что в Германии сильнее всего растут в цене именно продовольственные товары и энергоносители. Например, платные услуги за год подорожали всего на 4% (13,5% - в Казахстане), а непродовольственные товары – на 17,8% (17,9% - в Казахстане).

Таким образом, уровень инфляции в стране без учета энергоносителей и продуктов питания составляет лишь 5%.

Отметим, что рост цен наблюдается и в других западных державах. Так, например, в Великобритании, где недавно повысили базовую ставку, инфляция наблюдается в районе 11%. В то же время в США по итогам октября вообще зафиксировали снижение ее темпов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997375-po-rostu-tsen-na-produkty-pitaniya-i-drugie-tovary-germaniya-dogonyaet-kazahstan/