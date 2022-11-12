Рост инфляции в США немного замедлился в октябре

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Инфляция в США, наконец, демонстрирует признаки снижения. Однако медленный рост инфляции вряд ли ослабит решимость Федеральной резервной системы (ФРС) и дальше ужесточать кредитно-денежную политику, передает Quartz.

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Бюро трудовой статистики США опубликовало данные индекса потребительских цен (ИПЦ) за октябрь. Рост цен на товары и услуги по сравнению с прошлым месяцем составил всего 0,4%. Это ниже прогнозов аналитиков, которые считали, что цены вырастут на 0,6%.

Во время последнего заседания ФРС было высказано предположение, что темпы повышения ставок могут быть замедлены из-за кумулятивного эффекта предыдущего повышения ставок. Однако в ФРС заявили, что будут и дальше повышать ставки ради замедления инфляции.

"На этот раз мы видим обнадеживающие признаки замедления инфляции. Мы думаем, что ФРС необходимо примерно три подобных отчета о замедлении роста инфляции, чтобы задуматься о прекращении повышения ставок", — сказал Сканда Амарнат, исполнительный директор Employ America, исследовательской группы по защите трудовых прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996735-rost-inflyatsii-v-ssha-nemnogo-zamedlilsya-v-oktyabre/