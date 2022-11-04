Банк Англии рекордно повысил базовую ставку

Лондон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Великобритании в седьмой раз за год подняли базовую ставку. Текущее повышение оказалось рекордным за последние 33 года. Как изменилась денежно-кредитная политика страны, узнали журналисты NUR.KZ.

Рекордная инфляция наблюдается не только в Казахстане (по итогам октября она составила 18,8%). Граждане Англии также столкнулись с высокими темпами роста цен.

Как сообщает Банк Англии, который является центральным банком (ЦБ) Великобритании, по итогам сентября инфляция в стране составила 10,1%, однако в ближайшее время прогнозируется ее рост до 11%.

В связи с этим ЦБ Великобритании принял решение ужесточить денежно-кредитную политику в стране, повысив базовую ставку сразу на 0,75 процентных пункта до 3%.

Согласно официальной статистике банка, в которой хранятся данные по базовым ставкам с 1694 года, это самое большое разовое повышение за последние 33 года – последний раз решение повысить сразу на 0,75 процентных пункта было принято в 1989 году.

Отметим, что решение повысить ставку не было единогласным. Как отмечают представители английского ЦБ, на заседании по повышению базовой ставки двое из девяти членов комитета проголосовали за меньшее повышение.

Впрочем, как отмечается в заявлении банка, целью ужесточения денежно-кредитной политики в стране является достижение целевого уровня инфляции в 2%, а значит, может потребоваться дальнейшее повышение базовой ставки.

Напомним, решение повысить этой осенью базовую ставку приняли не только в центробанке Великобритании. Ранее для борьбы с рекордной инфляцией в стране решение повысить базовую ставку до 16% принял и Национальный банк РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995776-bank-anglii-rekordno-povysil-bazovuyu-stavku/