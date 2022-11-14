Прожиточный минимум превысил минимальную зарплату в одном из регионов Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прожиточный минимум в зависимости от региона может сильно отличаться. Причина кроется в том, что одни и те же товары и услуги в разных областях страны могут стоить по-разному. О том, где в Казахстане дороже всего жить, рассказали аналитики Finprom.

В Казахстане растет не только уровень инфляции (по итогам октября она достигла 18,8%), вместе с ценами на товары и услуги увеличивается и прожиточный минимум (ПМ) - минимальный доход, который необходим одному человеку для жизни.

По сути прожиточный минимум в Казахстане равен сумме, которую человеку приходится тратить на оплату продуктов, товаров и необходимых услуг, чтобы удовлетворить свои минимальные потребности.

Таким образом, из-за постоянного роста цен прожиточный минимум в октябре вырос на 17,1% за год и теперь в среднем по стране составляет 48,1 тыс. тенге. Для сравнения, в октябре 2021 года ПМ был равен 41,1 тыс. тенге.

Как рос прожиточный минимум. Инфографика: finprom.kz

Впрочем, в некоторых регионах этот показатель оказался намного выше, а в одном из них вовсе обогнал минимальную заработную плату (МЗП) в стране, которая на данный момент равна 60 тыс. тенге.

Так, именно в Мангистауской области ПМ теперь составляет 60,8 тыс. тенге. Другими словами, казахстанец, проживающий в этом регионе и получающий минимальную зарплату, не сможет обеспечить даже свои минимальные потребности.

Помимо Мангистауской области высоким прожиточным минимумом отличились два крупнейших города страны – Астана (ПМ равен 52,6 тыс. тенге) и Алматы (51,5 тыс. тенге).

В топ-5 "дорогих" регионов также вошли Восточно-Казахстанская (50,1 тыс. тенге) и Акмолинская (48,1 тыс. тенге) области.

Самые низкие показатели прожиточного минимума в октябре были зафиксированы в Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях – 43,1 тыс. тенге, 43,9 тыс. тенге и 44,5 тыс. тенге соответственно. Отметим, что даже в этих регионах ПМ, по сравнению с прошлым месяцем, заметно вырос.

Прожиточный минимум в регионах Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что прожиточный минимум может сильно отличаться не только в зависимости от региона. В Казахстане размер ПМ также зависит от возраста и пола.

Так, в разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди мужчин и мальчиков была зафиксирована для детей в возрасте 1-3 лет (37,3 тыс. тенге), а наибольшая – для подростков 14-17 лет (60,1 тыс. тенге).

Похожая разница также наблюдается и у женского пола. Так наименьший ПМ в октябре был зафиксирован у детей в возрасте 1-3 лет (всего 36,5 тыс. тенге), а наибольшая – у девочек 14-17 лет (46,1 тыс. тенге).

Прожиточный минимум у мужчин и женщин разный. Инфографика: finprom.kz

Таким образом можно отметить, что в стране прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях по-прежнему заметно превосходит показатели для девочек и женщин.

Как отмечают аналитики, в октябре текущего года самая большая разница в прожиточном минимуме между мужчинами и женщинами наблюдается в возрастной группе от 14 до 17 лет, а самая маленькая – в группе от 1 года до 3 лет.

Стоит отметить, что меняется размер только прожиточного минимума на душу населения. Именно он превысил в Мангистауской области минимальную заработную плату. Этот показатель используется для определения уровня бедности в регионах, а также нужен при назначении адресной социальной помощи малоимущим семьям.

Однако в стране также действует и другой прожиточный минимум, который используется для определения размеров базовых социальных выплат. Обычно он устанавливается один раз в начале года и остается без изменений. В 2022 году он равен 36 018 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997027-prozhitochnyy-minimum-prevysil-minimalnuyu-zarplatu-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/