Минимальную зарплату в Казахстане планируют определять по новой методике

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане на данный момент ведется разработка новой методики определения минимальной заработной платы (МЗП), которая позволит поэтапно ее повышать. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На данный момент минимальная заработная плата в Казахстане составляет 60 тыс. тенге. Однако сейчас проводится работа по ее повышению, и уже с 1 января 2023 года МЗП будет увеличена до 70 тыс. тенге.

Таким образом минимальная зарплата всего за два года будет увеличена сразу на 65%. Как отмечают представители Минтруда, данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн наемных работников с зарплатой на уровне минимальной.

Впрочем, на этом все не закончится. Сейчас в ведомстве работают над новой методикой определения МЗП. Стоит отметить, что при ее разработке учитывается и мировой опыт.

Два метода расчета минимальной зарплаты

Как отмечают эксперты, для Казахстана могут подойти два варианта.

Первый из них – комплексный подход, использующий множество факторов, таких как анализ стоимости жизни, стоимость потребительской корзины, уровень прожиточного минимума, инфляции, роста экономики, средней и медианной заработной платы. Этот подход используется в большинстве стран Евросоюза.

Другой подход предполагает определение МЗП исходя из медианного дохода.

Напомним, что сейчас больше внимания в стране уделяется средней номинальной заработной плате, которая на текущий момент равна 299 782 тенге.

Однако есть и другой показатель – медианная заработная плата, которая во многих случаях может дать более объективную картину. Она в Казахстане гораздо меньше – всего 189 018 тенге, и именно на нее придется опираться, если возьмут на вооружение второй метод.

Международная организация труда считает, что МЗП должна составлять как минимум 50% от медианной заработной платы. Подобный подход используется в таких странах, как Франция, Бразилия, Коста-Рика, Нидерланды и Малайзия.

При применении такого подхода традиционно уровень МЗП устанавливается ежегодно, не может быть снижен и не может быть ниже прожиточного минимума.

Стоит отметить, что независимо от того, какой из методик отдадут предпочтение в правительстве, они обе предполагают поэтапное повышение минимальной заработной платы в стране.

В настоящее время члены рабочей группы изучают и прорабатывают все возможные варианты. Разработку методики определения МЗП планируется завершить в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996217-minimalnuyu-zarplatu-v-kazahstane-planiruyut-opredelyat-po-novoy-metodike/