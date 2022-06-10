Прожиточный минимум в Казахстане вырос почти на 20% за год

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Подорожание товаров и услуг не прошло бесследно. Вместе с ценами в Казахстане увеличился и прожиточный минимум (ПМ). В каких регионах он вырос сильнее и на что он повлияет, узнали журналисты NUR.KZ.

Прожиточный минимум на душу населения определяется ежемесячно и в каждом из регионов он может сильно отличаться. В мае текущего года прожиточный минимум в среднем по стране составил 42,6 тысячи тенге – это на 19,6% больше, чем годом ранее.

Как отмечают аналитики Finprom, самые высокие показатели прожиточного минимума в следующих регионах:

Мангистауская область – 50,2 тыс. тенге , рост за год составил 24,5%.

, рост за год составил Нур-Султан – 46,9 тыс. тенге;

Алматы – 45,4 тыс. тенге.

Высоким прожиточным минимумом отличились также Восточно-Казахстанская (43,1 тыс. тенге) и Павлодарская (42,6 тыс. тенге) области.

Инфографика: finprom.kz

Самые низкие показатели ПМ зафиксированы в Кызылординской (38,5 тыс. тенге), Актюбинской (39,1 тыс. тенге) и Западно-Казахстанской (39,6 тыс. тенге) областях.

У женщин прожиточный минимум меньше

Прожиточным минимум зависит от многих параметров. Он отличается по величине не только от региона к региону, но и в зависимости от пола и возраста. Так, например, во всех возрастных категориях прожиточный минимум у женщин значительно ниже, чем у мужчин.

Самый высокий показатель для мужчин-подростков от 14 до 17 лет – 53,7 тыс. тенге. У женщин этой же возрастной группы – всего 41,2 тыс. тенге. Разница в пользу мужчин составила 30,5%.

Самый низкий показатель ПМ – у детей до одного года, у мальчиков он равен 28,3 тыс. тенге, а у девочек – 26,6 тыс. Разница составляет 6,4%.

Самая маленькая разница между прожиточным минимумом у мальчиков и девочек оказалась в возрастной группе от года до трех лет. Всего – 5%. У мальчиков этого возраста ПМ равен 29,7 тыс. тенге, а у девочек – 28,3 тыс. тенге.

Инфографика: finprom.kz

Данный прожиточный минимум показывает, сколько нужно денег одному среднестатистическому казахстанцу для нормальной жизнедеятельности. ПМ адаптируется под цены на продукты питания.

То есть, если они растут, должен расти и ПМ, потому что от него зависит показатель уровня бедности в регионе и размер адресной соцпомощи малоимущим семьям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1973604-prozhitochnyy-minimum-v-kazahstane-vyros-pochti-na-20-za-god/