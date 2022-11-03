Ипотечная программа "7-20-25" продолжит работать в Казахстане в 2023 году

Ипотечное жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на то, что льготная ипотека под 7% практически освоила все выделенные средства, денег на ее функционирование, скорее всего, хватит еще на весь следующий год. Этой информацией поделился портал «Крыша».

На реализацию жилищной программы «7-20-25» из бюджета был выделен один триллион тенге. В рамках нее многие казахстанцы смогли приобрести свое собственное жилье на льготных условиях.

По последним данным за все время действия ипотеки ее участниками стали почти 57 тыс. казахстанцев, а общая сумма выданных займов составила 745,5 млрд тенге.

Другими словами, ипотечной программе осталось освоить всего 25% выделенных средств, и, как пояснили представители Национального банка Казахстана, их как раз хватит на следующий год.

«Учитывая текущие темпы, можно прогнозировать, что целевые средства могут быть освоены в течение 2023 года», - сообщили в ведомстве.

В Нацбанке РК также отмечают, что темпы освоения зависят от платежеспособного спроса на квартиры и объемов ввода в эксплуатацию нового жилья, которое реализуется по программе.

Именно поэтому конкретный срок завершения программы на данный момент установить нельзя – она будет действовать, пока выделенный триллион тенге не будет полностью освоен.

При этом на 20 октября по программе уже принято более 93,9 тыс. заявок на общую сумму почти 1,3 трлн тенге. Но показателем является только объем выданных займов, так как многим заявителям могут отказать в ипотеке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1995498-ipotechnaya-programma-7-20-25-prodolzhit-rabotat-v-kazahstane-v-2023-godu/