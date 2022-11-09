На сколько подорожало мясо в Казахстане, рассказали аналитики

Мясо. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В текущем году многие продукты питания в стране сильно выросли в цене. Не исключением стало и мясо. О том, на сколько за год в Казахстане подорожала мясная продукция, рассказали аналитики Ranking.kz.

По состоянию на 1 октября текущего года в стране насчитывалось порядка 9 млн голов крупного рогатого скота (КРС), что на 4,7% больше, чем было годом ранее. Из них количество коров составило 4,6 млн голов.

Также в стране насчитывалось около 3,8 млн голов лошадей (рост за год составил 11,7%), 265,3 тыс. голов верблюдов (на 8,6% больше), 21 млн голов овец (на 4,2% больше) и порядка 50 млн голов птицы, что больше прошлогоднего показателя на 0,5%. Поголовье коз составило 2,5 млн, а свиней – 849,3 тыс.

Сколько голов скота и птицы насчитывается в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

При этом за январь-сентябрь 2022 года в стране забили порядка 1,5 млн тонн скота и птицы в живом весе, что на 0,7% больше, чем годом ранее. В убойном весе показатель составил 847 тыс. тонн, что на 0,3% больше прошлогоднего показателя.

Объемы производства животной продукции. Инфографика: ranking.kz

Однако, несмотря на рост производства, мясная продукция в Казахстане заметно выросла в цене. Причем дорожают все самые популярные виды мяса.

Так, по итогам октября рост цен составил сразу 15,9% за год. Мясо и курятина в среднем подорожали на 14,6%, различные изделия из мяса – на 15,7%, а колбасы – вообще на 21,3%.

Что касается отдельных видов мяса, то здесь был зафиксирован следующий рост цен:

говядина – за год выросла в цене на 9,3%

конина – на 16,3%

свинина – на 13,4%

баранина – на 12,5%

А вот мясо птицы подорожало сильнее всего – за год сразу на 28,6%.

Если брать отдельно колбасную продукцию, то вареная колбаса за год подорожала чуть сильнее, чем копченая – рост составил 22,2% против 21,2%.

В региональном разрезе рост цен на мясо и мясопродукты сильнее всего ощутили жители Мангистауской области – сразу на 22,6% за год. Следом идут Павлодарская (на 20%) и Актюбинская (на 19,5%) области.

В трех крупнейших городах страны цены выросли следующим образом:

Шымкент – на 18,7% за год;

за год; Астана – на 17,9%;

Алматы – на 14,6%.

На сколько подорожало мясо в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Сколько стоит мясо в Казахстане

Учитывая значительное подорожание мясной продукции, аналитики зафиксировали цены, которые были в октябре текущего года.

Так, например, средняя цена килограмма говядины с костями была равна 2,4 тенге. Баранина с костями в среднем стоила 2,7 тыс. тенге, а свинина с костями – чуть больше 2 тыс. тенге.

Значительно дороже обходилась конина – за килограмм мяса с костями в октябре в среднем просили почти 3 тыс. тенге. А вот курятина, несмотря на самый сильный прирост цен, по-прежнему стоит дешевле всего – 1,4 тыс. тенге за килограмм. Окорочка стоили около 1,2 тыс. тенге.

За вареную колбасу казахстанцам в октябре в среднем приходилось выкладывать около 2,6 тыс. тенге, а за копченую – более 3 тыс. тенге. А вот говяжья печень в октябре стоила в среднем около 1,2 тыс. тенге за килограмм.

Средние цены на мясную продукцию в октябре. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что за год в стране подорожало не только мясо, но и другие продукты животного происхождения. Это касается, например, молока и молочных продуктов, которые за год в среднем выросли в цене на 15%.

Подорожали также и куриные яйца – в некоторых регионах цены за год выросли более чем на 30%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996402-na-skolko-podorozhalo-myaso-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/