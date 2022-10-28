Новая ипотечная программа в Казахстане льготной будет только наполовину

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В Казахстане разрабатывают проект новой льготной программы, которая должна помочь гражданам приобрести собственное жилье. У нее есть ряд особенностей, которые в том числе касаются и ставки вознаграждения. По какому принципу она будет рассчитываться, рассказали эксперты портала «Крыша».

Одной из особенностей новой ипотечной программы является «плавающая» ставка по займу, которая не должна превышать базовую ставку Национального банка РК, действующую на момент принятия решения о субсидировании, более чем на 5%.

То есть при текущей базовой ставке в 16%, процент по кредиту не должен быть выше 21%.

При этом субсидированию должна будет подлежать только часть ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, составляющая не более 7% годовых. То есть, если ставка по займу будет равна 21%, то 7% покроет государство, и клиенту нужно будет оплачивать кредит под 14%.

Вместе с тем в этой программе присутствует и другой механизм. Он касается срока субсидирования. Как выяснили эксперты, казахстанцы не смогут оплачивать весь кредит по льготному проценту. Так, максимальный срок субсидирования, то есть покрытия части процентной ставки государством, составит не более 10 лет.

Это значит, что первые 10 лет заемщик будет платить по льготному проценту, а остальной срок – по полной ставке банка.

Таким образом, клиентам новой ипотечной программы выгоднее будет оформлять ипотечный заем ровно на 10 лет, хотя срок кредитования может составлять до 20 лет.

Как объяснили экспертам портала «Крыша» представители АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», размер субсидий из республиканского бюджета ограничен, и срок ипотечного займа в среднем по стране составляет 10 лет, поэтому максимальный срок субсидий рассчитан на этот период.

«Согласно официальным статистическим данным, на сегодняшний день средний уровень заработной платы составляет 280 тыс. тенге. При наличии в семье двух работающих человек совокупный доход увеличивается и превысит 500 тыс. тенге, то есть семья с таким доходом при наличии двоих детей может позволить себе оформление данной ипотеки», - также отметили в холдинге.

По мнению представителей холдинга, такие условия должны быть приемлемы для работающего населения.

Как отмечают эксперты, субсидиями планируется охватить ипотечный портфель на сумму свыше 500 млрд тенге, что позволит покрыть субсидиями порядка 35 тыс. займов. Ежегодно из бюджета потребуется порядка 35,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994687-novaya-ipotechnaya-programma-v-kazahstane-lgotnoy-budet-tolko-napolovinu/