Доллар в Казахстане вновь подорожал

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 21 октября, американская валюта выросла в цене на два тенге. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

Согласно данным KASE, за минувшие сутки доллар подорожал на 2 тенге и стал стоить 470,6 тенге за единицу.

Отмечается, что ровно месяц назад валюта США стоила на 7,26 тенге больше, чем сейчас.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 468-471 тенге, продажа – 474-477,5 тенге;

в Астане: покупка – 468-471 тенге, продажа – 474-477,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным сайта Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,5-473 тенге, продажа – 477-478 тенге;

в Астане: покупка – 468-471 тенге, продажа – 473-475 тенге.

Напомним, последние пару дней доллар в Казахстане дешевел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993795-dollar-podorozhal-na-2-tenge-v-kazahstane/