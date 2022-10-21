Доллар в Казахстане вновь подорожал
Опубликовано:
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 21 октября, американская валюта выросла в цене на два тенге. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.
Согласно данным KASE, за минувшие сутки доллар подорожал на 2 тенге и стал стоить 470,6 тенге за единицу.
Отмечается, что ровно месяц назад валюта США стоила на 7,26 тенге больше, чем сейчас.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 468-471 тенге, продажа – 474-477,5 тенге;
- в Астане: покупка – 468-471 тенге, продажа – 474-477,5 тенге.
Между тем в казахстанских обменниках, по данным сайта Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 470,5-473 тенге, продажа – 477-478 тенге;
- в Астане: покупка – 468-471 тенге, продажа – 473-475 тенге.
Напомним, последние пару дней доллар в Казахстане дешевел.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993795-dollar-podorozhal-na-2-tenge-v-kazahstane/