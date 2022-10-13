Что сильно подорожало с начала года в Казахстане

Базар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сахар не единственный социально значимый продовольственный товар, цены на который в Казахстане сильно выросли с начала 2022 года. О том, какие еще продукты питания подорожали в стране, рассказали аналитики EnergyProm.

С начала года сахар-песок в стране подорожал на 76,8%. Помимо резкого роста цен на сахар, весной 2022 года казахстанцы также неожиданно столкнулись и с его дефицитом.

Одной из причин возникновения такой ситуации является тот факт, что Казахстан очень зависит от поставок сахара из других стран. Так, по данным аналитиков, уровень обеспеченности собственным сахаром в 2022 году составил 57,8%.

При этом, сахар не единственный продукт, по которому наша страна сохраняет импортозависимость. Невысокий уровень самообеспечения также наблюдается у следующих социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ):

сливочное масло – 74,3%;

мясо птицы – 70,3%;

сыр и творог – 52,9%.

При этом достаточно высокая обеспеченность наблюдается по таким продуктам, как молоко и сливки (93,8%), йодированная соль (91,6%), свинина (89,6%), гречневая крупа (87,7%), макаронные изделия (83%) и подсолнечное масло (82,8%).

И практически полностью смог себя обеспечить Казахстан следующими продуктами: мясо баранины, крупного рогатого скота и конины, пшеничный хлеб и мука, куриные яйца, кефир и рис.

Производство и импорт продуктов в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

При этом не все производимые социально значимые продовольственные товары реализуются именно в Казахстане. Некоторые в большей степени уходят на экспорт. Так, например, 80,8% имеющейся в стране соли отправляется в другие страны.

Активно экспортируется также мука (55,5%), подсолнечное масло (40,1%), макаронные изделия (32,3%), рис (22,9%), гречневая крупа (16,6%), сливочное масло (10%).

При этом вовсе не экспортируются, полностью реализуясь на внутреннем рынке страны, весь имеющийся сахар и хлеб, а также свинина и конина.

Какие продукты идут на экспорт. Инфографика: energyprom.kz

На этом фоне растут и цены, причем это касается как тех товаров, которые уходят на экспорт, так и тех, что полностью реализуются в Казахстане. Например, сахар за год подорожал на 79,3%, а соль – на 18,9%.

В целом же, на 4 октября 2022 года социально значимые продукты питания за неделю (к 27 сентября) подорожали на 0,1%, с начала года – на 19,6%, за год – на 19,7%.

Как подорожали продукты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

В разрезе крупных городов сильнее всего недельный рост цен на СЗПТ ощутили жители Жезказгана (на 0,9%), Костаная (на 0,4%), а также Алматы, Атырау и Тараза (на 0,2%).

В годовой динамике сразу на 24,7% подорожали продукты в Жезказгане. Следом идут Уральск (на 21,9%) и Алматы (21,7%).

Стоит отметить, что не всегда рост цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане оказывается обоснованным.

Как правило, это связано с тем, что некоторые недобросовестные продавцы и поставщики пытаются дополнительно нажиться на фоне ажиотажного спроса или же перебоев поставок.

Впрочем, в ближайшее время возможно также и снижение цен. Связано это с переговорами правительства и крупных торговых сетей по снижению торговой надбавки на продукты питания из списка социально значимых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992443-chto-krome-sahara-silno-podorozhalo-s-nachala-goda-v-kazahstane/