Может ли доллар вырасти до 500 тенге, рассказали аналитики

Купюра доллара и монеты тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Экономическая ситуация 2022 года не отличается стабильностью. Это отражается и на прогнозах экспертов по поводу развития Казахстана. О том, чего ожидают от экономики страны профессиональные участники финансового рынка, рассказали аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.

Рыночная экономика работает как живой организм. Она может среагировать даже на самые незначительные происшествия в мире, не говоря уже о серьезных геополитических событиях, которые влияют на целые народы. Странам в этом случае приходится лишь адаптироваться к новым условиям.

Это также отражается и на прогнозах экономических экспертов. Они от месяца к месяцу могут сильно отличаться друг от друга.

Так произошло, например, с ценами на нефть. Еще в августе профессиональные участники финансового рынка предполагали, что стоимость нефти через год упадет ниже 90 долларов за баррель.

Сейчас же прогнозный «курс» выправился и достиг ценника в 91,1 доллара. Причиной этому, вероятно, стали оперативные меры, которые предприняли страны, входящие в ОПЕК+.

В свою очередь, дорогая нефть должна была положительно сказаться и на прогнозах, которые касаются самого Казахстана. Однако этого не произошло.

Рост инфляция и неизвестная базовая ставка

Эксперты считают, что рост цен продолжится и даже ускорится. Так, восприятие инфляции на следующий год ухудшилось вслед за продолжающимся обновлением шестилетних рекордов наблюдаемого роста цен в стране.

Средняя оценка экспертов по поводу уровня инфляции через год заметно выросла – с 12,5% в сентябре до 12,9% в текущем опросе. Как отмечают аналитики, эта оценка является максимальной за всю историю наблюдений с 2017 года.

Эксперты ожидают ускорения инфляции. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

На фоне пессимистического прогноза по инфляции разделились и суждения экспертов по поводу политики, которую проводит Национальный банк РК в отношении базовой ставки. Сейчас она равна 14,5%.

Половина опрошенных экспертов ожидают, что Нацбанк 26 октября примет решение поднять ее до 15%, еще 43% респондентов считают, что ставка останется на прежнем уровне, и лишь 7% прогнозируют ее снижение.

Такой разброс аналитики связывают с противоречивым информационным полем. С одной стороны, Международный валютный фонд рекомендует Казахстану поднять ставку, а с другой, правительство Казахстана, которое прорабатывает механизм ее снижения в ближайшей перспективе.

Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Курс валют

На фоне неопределенности вполне четкая картина складывается с курсом валют и стоимостью доллара. Так, эксперты уверены, что текущее укрепление тенге (472,04 тенге за один доллар на момент написания статьи) не будет продолжительным.

По прогнозам, к началу ноября национальная валюта Казахстана просядет, и доллар будет стоить 477,71 тенге. Через год его стоимость вообще может вырасти до 496,4 тенге.

Как может подорожать доллар. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Эти прогнозы, которые были сделаны экспертами, не обязательно сбудутся. Все дело в том, что они построены на субъективном мнении профессиональных участников финансового рынка и отражают их знание и опыт.

Данные ожидания также не стоит воспринимать как призыв к началу инвестиционной деятельности, однако приведенная в этом материале информация может помочь подготовиться к возможным изменениям в мировой экономике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991953-mozhet-li-dollar-vyrasti-do-500-tenge-rasskazali-analitiki/