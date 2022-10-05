Страны ОПЕК+ решили сократить суточную добычу нефти на 2 млн баррелей

Нефть. Иллюстративное фото: pixabay.com

Страны-участницы ОПЕК+ приняли решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте организации.

"С начала ноября 2022 года [принято решение] скорректировать в сторону снижения общего объема добычи на два миллиона баррелей в день от требуемых уровней добычи августа 2022 года для стран ОПЕК и стран-участниц, не входящих в ОПЕК", - говорится в заявлении.

В начале сентября страны ОПЕК+ в ходе 32-й встречи министров договорились о сокращении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки в октябре.

А в феврале этого года ОПЕК+ приняла решение увеличивать добычу нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1991287-strany-opek-reshili-sokratit-sutochnuyu-dobychu-nefti-na-2-mln-barreley/